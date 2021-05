Przeciąga się modernizacja krzyżówki na ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. Kierowcy narzekają

Od początku lutego trwa przebudowa skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Celulozowej i Ornej. Planowane zakończenie prac miało nastąpić na początku kwietnia, o czym pisaliśmy tutaj. Jak jest? O tym informuje nasz Czytelnik.

- Jeżdżę codziennie tą trasą tuż po godzinie 7 do pracy i wracam po godzinie 15 do domu. Ani rano, ani po południu robotników nie widać na budowie - denerwuje się pan Ryszard. - W jedną i w drugą stronę tworzą się ogromne korki. W czasie jazdy unosi się pył, po autach ciężarowych jest po prostu kurzawa. Tak naprawdę po takiej przeprawie auto codziennie nadaje się do mycia.

O przyczynach przeciągającej się przebudowy skrzyżowania i nowym planowanym terminie zakończenia robót postaramy się dowiedzieć w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Na razie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Ł.T

Film i fot. Czytelnik