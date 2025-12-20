Sobota, 20 grudnia 2025 r. 
Przebił opony w 10 autach i popełnił kilka innych przestępstw

Data publikacji: 19 grudnia 2025 r. 14:06
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2025 r. 14:23
Przebił opony w 10 autach i popełnił kilka innych przestępstw
Fot. KPP w Świdwinie  

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 26-letniego mieszkańca powiatu świdwińskiego, który dopuścił się poważnych przestępstw na terenie miasta.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna celowo uszkodził opony w 10 zaparkowanych pojazdach, powodując znaczne straty materialne. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto  kierował groźby karalne wobec kilku osób, wzbudzając u nich uzasadnioną obawę o zdrowie i życie - przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Podczas interwencji podejrzany zachowywał się agresywnie i nie stosował do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Naruszył  też ich nietykalność cielesną.  Tego rodzaju czyny są zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, którzy przedstawili mu zarzuty i skierowali do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd uznał, że zachodzi obawa matactwa oraz ponownego popełnienia przestępstw, w efekcie czego podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu.

(k)

Komentarze

Ojciec Krzysztof.
2025-12-19 20:06:48
45 lat kamieniołomów to jedyny słuszny wyrok dla takich wykolejeńców.
kurier codzienny
2025-12-19 17:08:32
5 +3+3 i rabat bo w pakiet10% CZYLI 9,9 ROKU.
