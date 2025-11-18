Nastolatek wymachiwał dużym nożem i chciał kopnąć interweniujących policjantów

Fot. KPP w Kamieniu Pomorskim

Policjanci pełniący służbę w nocy na terenie powiatu kamieńskiego rozpoczęli interwencję, która w kilka chwil zamieniła się w wyjątkowo niebezpieczne zdarzenie. Naprzeciwko nich stanął bowiem agresywny 17-latek uzbrojony w duży nóż kuchenny.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim skierował patrol pod jeden z adresów w mieście, gdzie według zgłoszenia nietrzeźwy młody mężczyzna wszczął awanturę i zachowywał się agresywnie wobec członków rodziny. Zgłaszająca, chcąc uniknąć eskalacji, opuściła mieszkanie i oczekiwała na przyjazd policji.

Po wejściu do mieszkania policjanci zobaczyli 17-latka trzymającego w ręku duży nóż kuchenny.

- Na widok funkcjonariuszy zaczął wymachiwać ostrzem w ich kierunku, ignorując wielokrotne wezwania do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia - relacjonuje mł. asp. Katarzyna Jasion z KPP w Kamieniu Pomorskim. - Zachowywał się irracjonalnie i agresywnie, dodatkowo kierując wobec policjantów liczne wulgarne obelgi. W momencie, gdy funkcjonariusze podjęli próbę dalszego zabezpieczenia miejsca, nastolatek wykonał w ich kierunku zamachy nożem, czym dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Jednocześnie próbował kopać interweniujących policjantów, naruszając ich nietykalność cielesną - wylicza policjantka.

W tej sytuacji policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, po czym obezwładnili 17-latka i założyli mu kajdanki. Pomimo tego młody mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie, próbując pluć na funkcjonariuszy i kierował wobec nich kolejne wyzwiska. Został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji.

Nastolatek usłyszał już zarzuty m.in. za znieważenie funkcjonariuszy publicznych, naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz czynną napaść na funkcjonariuszy z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Są to przestępstwa zagrożone surowymi karami, zwłaszcza w sytuacji użycia noża podczas interwencji. Górna granica wynosi 10 lat pozbawienia wolności.

