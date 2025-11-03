Poniedziałek, 03 listopada 2025 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Chodził z nożem w ręku po mieście. Ludzie czuli się zagrożeni [FILM]

Data publikacji: 03 listopada 2025 r. 11:02
Ostatnia aktualizacja: 03 listopada 2025 r. 11:09
Chodził z nożem w ręku po mieście. Ludzie czuli się zagrożeni
Fot. Sylwia Dudek  

Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który chodził po Wałczu z nożem w ręku stwarzając zagrożenie dla innych osób.

REKLAMA

W godzinach rannych policjanci z wałeckiej jednostki otrzymali zgłoszenia od mieszkańców o tym, że po  mieści chodzi mężczyzna z nożem w ręku. Zgłaszający czuli się zagrożeni, tym bardziej, że w pewnym momencie mężczyzna próbował dźgnąć nożem psa za płotem. Na szczęście udało mu się tylko uszkodzić siatkę ogrodzenia.

 

 

Po otrzymaniu informacji o niebezpiecznych zachowaniach 37-latka policyjne patrole rozpoczęły poszukiwania agresora na terenie Wałcza. Niedługo później funkcjonariuszom udało się go zatrzymać.

Policjanci znaleźli przy mężczyźnie haszysz, a w miejscu jego zamieszkania kolejne środki psychotropowe. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem o areszt dla 37-latka. Prokurator zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Mężczyzna jest dobrze znany organom ścigania. Był już wcześniej wielokrotnie karany.

(k)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA