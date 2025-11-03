Chodził z nożem w ręku po mieście. Ludzie czuli się zagrożeni [FILM]

Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który chodził po Wałczu z nożem w ręku stwarzając zagrożenie dla innych osób.

W godzinach rannych policjanci z wałeckiej jednostki otrzymali zgłoszenia od mieszkańców o tym, że po mieści chodzi mężczyzna z nożem w ręku. Zgłaszający czuli się zagrożeni, tym bardziej, że w pewnym momencie mężczyzna próbował dźgnąć nożem psa za płotem. Na szczęście udało mu się tylko uszkodzić siatkę ogrodzenia.

Po otrzymaniu informacji o niebezpiecznych zachowaniach 37-latka policyjne patrole rozpoczęły poszukiwania agresora na terenie Wałcza. Niedługo później funkcjonariuszom udało się go zatrzymać.

Policjanci znaleźli przy mężczyźnie haszysz, a w miejscu jego zamieszkania kolejne środki psychotropowe. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem o areszt dla 37-latka. Prokurator zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Mężczyzna jest dobrze znany organom ścigania. Był już wcześniej wielokrotnie karany.

