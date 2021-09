Protestowali przeciwko ministrowi Czarnkowi

Grupa ok. 20 osób spotkała się w środę (1 września) przed II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, by zaprotestować przeciwko ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. - Boimy się, że wolnej szkoły już nie będzie - mówili protestujący.

Manifestanci przynieśli ze sobą transparenty z hasłami m.in.: "Nie dla indoktrynacji religijnej", "Niezależna edukacja bez Czarnka", "Nie dla średniowiecza w szkole".

- Protestowaliśmy na rzecz wolnej miłości, dzisiaj protestujemy na rzecz wolnej szkoły, bo to kolejny cel władzy - mówiła do zgromadzonych Dagmara Adamiak, założycielka Fundacji RÓWNiE. - Protestujemy przeciwko projektowi ustawy zmieniającej prawo oświatowe. Będzie on skutkował odebraniem niezależności szkołom. Ten projekt chce wprowadzić minister Czarnek. Przypomnę, że niezależność sądów została już odebrana. Kurator podległy ministrowi będzie mógł decydować o tym, kto będzie dyrektorem szkoły. Będzie można odwołać dyrektora bez wypowiedzenia. To politycy będą o tym decydować. Nie zgadzamy się z tym.

