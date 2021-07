Protest w obronie wolnych mediów na pl. Adamowicza w Szczecinie

Protest w obronie wolnych mediów i przeciwko Lex TVN odbył się w piątek 30 lipca na pl. Adamowicza w Szczecinie. Zorganizowali go Fundacja Równie, Refugee Szczecin i Fundacja Pełnia Wyrazu.

Jak podkreślali organizatorzy zgromadzenia, nie można nakazywać komukolwiek co ma oglądać, czytać, czego ma słuchać. Chodzi o to, by mieć wybór, bo wybór to wolność. - Jeżeli pozbawiają nas wyboru, pozbawiają nas bezpośrednio wolności - mówili.

- Wiele razy myśleliśmy, że się nie odważą - przemawiała Monika Lesner, prezeska Fundacji Pełnia Wyrazu. - Że nie odważą się położyć rąk na Trybunale Konstytucyjnym, nie ruszą wolnych sądów, nie zabiorą praw kobietom, nie będą uderzać w społeczność LGBT plus, nie zabiorą wolności mediom. W którym momencie jesteśmy? Może kolejny krok to zakaz protestów, może się już nie zobaczymy. Dlatego warto z tym przesłaniem pójść dalej. Oni nie cofną się przed niczym. Nie mamy na co czekać. Pokażmy, jak bardzo nam zależy, jak bardzo kochamy nasz kraj, tak dotknięty tą wyniszczającą władzą.

Filip Przytulski z Reffuge Szczecin mówił, że kontrola mediów to jeden z sześciu warunków niezbędnych do stworzenia państwa totalitarnego. - Dlatego musimy zrobić wszystko, by obronić wolne media, żebyśmy pozostali wolni - nawoływał. - Dzięki nim będziemy wiedzieli co się dzieje w Polsce i na świecie. Jeśli media będą kontrolowane przez władze, zostaniemy odcięci od faktów, władza będzie kontrolować nasze wyobrażenia o świecie, o Polsce, o sąsiadach, o nas samych.

(gan)