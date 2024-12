Protest pod KOWR-em. Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa

zawsze popierałem ich protesty które dotyczyły łagodnego traktowania towary z ukry czy umowę na sprowadzenie towarów bez certyfikatów z ameryki południowej czy o zielony ład .le tego protestu nie rozumiem Co do min rolnictwa to on nic nie może idzcie .do tuska

Nie rozumiem

2024-12-09 16:58:26

Skoro rolnictwo wali straty i chłopi krzyczą że się nie opłaca, to po co chcą jeszcze więcej ziemi do uprawy rolniczej?. Przecież jeszcze więcej będą dokładać. No chyba że chodzi im o to by uchronić od bankructwa Francuza, bo biedak nie wie że dokłada, przecież jemu też powinno się nie opłacać.