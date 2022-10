Protest pod Aniołem Wolności. "Rosja to kraj terrorystów!"

- To pierwszy protest, który został zorganizowany na waszą prośbę. Po raz pierwszy nie my was zaprosiliśmy, a to wy prosiliście, by zorganizować spotkanie - mówiła we wtorkowy wieczór na pl. Solidarności w Szczecinie Kateryna Zavizhenets, prezeska organizacji Mi-Gracja. - Nie mogliśmy pozostać obojętni, nie po tym, co się stało w poniedziałek. Dość milczących protestów!

Po atakach rakietowych przeprowadzonych w poniedziałek przez Rosję na wiele ukraińskich miast, po zniszczeniu infrastruktury i zabiciu wielu cywili Ukraińcy uznali, ze czas, by na międzynarodowym forum uznać w końcu Rosję za kraj terrorystów. Mówili o tym otwarcie, wspierani przez licznie przybyłych Białorusinów i Gruzinów. Podobne protesty jak w Szczecinie odbyły się także w wielu innych dużych polskich miastach.

- Ta wojna pokazała, gdzie wróg, gdzie brat - mówił przedstawiciel tej ostatniej mniejszości.

Nie zabrakło też podziękowań dla Polaków, za okazywane od miesięcy wsparcie, nie tylko duchowe. Spotkanie zakończyło się zapaleniem pod pomnikiem Anioła Wolności świeczek ku pamięci dla tych, którzy zginęli w walce z rosyjskimi okupantami.

