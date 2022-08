Prosił tylko o naprawienie kuli. Interwencja, a za nią łańcuch serc

Wezwanie do bezdomnego, który od kilku godzin siedzi w jednym miejscu, wydawało się interwencją, jakich straż miejska ma wiele. Okazało się jednak niecodziennym, a łańcuch serc sprawił, że niepełnosprawny mężczyzna, który ma problemy z poruszaniem się, znów jest szczęśliwy.

– Zgłoszenie dotyczyło okolic al. Piastów i ks. Piotra Ściegiennego – informuje Joanna Wojtach, rzecznik prasowy straży miejskiej w Szczecinie. – W związku z podejrzeniem zagrożenia życia i zdrowia strażnicy udali się we wskazane miejsce. Okazało się, że faktycznie przebywa tam bezdomny starszy człowiek, który miał poważne problemy z poruszaniem się. Wszystko przez kulę ortopedyczną, która się złamała. Bez tego wspomagania praktycznie nie mógł się samodzielnie poruszać.

Niczego innego nie potrzebował, prosił tylko o pomoc w naprawieniu kuli. Był całkowicie trzeźwy, kontaktowy i jak na osobę bez stałego miejsca zamieszkania, czysto i schludnie ubrany. Jeden ze strażników próbował sam naprawić uszkodzoną kulę, w tym celu udał się do pobliskiej pizzerii po jakiekolwiek narzędzia i przedmioty, które pozwoliłyby choćby prowizorycznie kulę usztywnić.

– Jednak klej i kawałek kija od szczotki nie załatwiły sprawy. Kula nie była stabilna, a przez to niebezpieczna przy podpieraniu się nią – mówi Joanna Wojtach. – Kolejne kroki strażnik skierował do znajdującego się przy ul. Ściegiennego sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym „Spondylus”. Opowiedział obsłudze sklepu, jaki ma problem i chciał sam zakupić potrzebną kulę dla starszego pana. Jedna z pracownic tego sklepu wręczyła strażnikowi potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i nie chciała za to zapłaty.

Mężczyzna, który mógł wreszcie wsparty o nową kulę poruszać się, nie krył swojej radości. Przez kolejne dni strażnik patrolując m.in. rejon pl. Kościuszki i al. Piastów dwa razy spotkał tego mężczyznę, poruszającego się z użyciem nowej kuli.

– Twierdził, że jest bardzo zadowolony z otrzymanej pomocy i innej nie potrzebuje – dodaje rzecznik SM. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI