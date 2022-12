Spełnili prośby seniorów. Ponad 230 listów do św. Mikołaja!

Grupa znajomych ze Szczecina chciała jeszcze przed świętami zrobić coś dla innych. Cztery osoby do swojego pomysłu zapaliły kilkaset kolejnych. Dzięki temu radość udało się sprawić ponad 230 seniorom z Domu Kombatanta przy ul. Kruczej w Szczecinie. W piątek (9 grudnia) odwiedziło ich aż kilku mikołajów. Z piosenkami i życzeniami przyjechały też dzieci.

Elżbieta Andrzejkowicz, Michał Kondrat, Julia Rzeszotka i Magdalena Winnik spotkali się w lutym tego roku, na dworcu w Szczecinie. Byli tam z pomocą, wtedy potrzebowały jej osoby uciekające przed wojną na Ukrainie.

- Poznaliśmy się i wiedzieliśmy, że możemy na sobie polegać - opowiada Michał Kondrat. - Dziś się przyjaźnimy. Wpadliśmy na pomysł, żeby przed świętami komuś pomóc. Pomyśleliśmy, że często się zapomina o seniorach, więc zrobimy coś dla nich. W toku dalszych rozmów padło na Dom Kombatanta przy ul. Kruczej.

Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że ten pomysł tak się rozwinie.

- Seniorzy pisali listy do św. Mikołaja - opowiadają wolontariusze. - Napisali ich dokładnie 231. Osoby, które nie mogły pisać, dyktowały swoje życzenia koordynatorom. W listach były różne prośby: o książkę pt. „Rzeźnik z Niebuszewa", o świeczkę, maszynki do golenia, czajnik, piżamę, słodycze... Proste rzeczy. Działaliśmy w mediach społecznościowych, gdzie zebraliśmy grupę około 430 osób, które chciały się zaangażować w tę pomoc, i my te listy im rozdawaliśmy. Ktoś wybierał konkretny list, kupował prezent, pakował, dostarczał albo nam, albo bezpośrednio do DPS-u.

- Zaangażowały się też osoby z dawnej grupy „Szczecinianki szyją maseczki", które teraz uszyły ponad 140 poduszeczek - dodaje Elżbieta Andrzejkowicz. - Bardzo dziękuję. Grupa cały czas pomaga, wiele osób z tej grupy przygotowało też prezenty.

O miły świąteczny akcent zadbały również przedszkolaki i uczniowie ze szczecińskich placówek, które wykonały kartki świąteczne. A dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Trzebieszewie osobiście przyjechały na to mikołajkowe spotkanie z seniorami - zaśpiewały, wzięły udział we wspólnych zabawach, złożyły życzenia.

Prezenty seniorom wręczył mikołaj. Tym, którzy nie mogli być w świetlicy, dostarczył bezpośrednio do pokoju.©℗

(sag)