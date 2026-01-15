Prom "Jantar Unity" płynie ze Świnoujścia do Szczecina [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami najnowszy prom polskiego armatora "Jantar Unity" w czwartek wypłynął ze Świnoujścia i jest w drodze do Szczecina. W sobotę odbędzie się tu uroczysty chrzest jednostki.

W Szczecinie jednostka jest spodziewana ok. godz. 14.30. Nowy prom ma za sobą próby portowe i manewrowe przeprowadzone w Trelleborgu, Ystad oraz Świnoujściu. Jak poinformował armator promu - spółka Unity Line, testy na redzie, przy nabrzeżach oraz pierwsze operacje portowe potwierdziły jego gotowość do dalszej eksploatacji.

Główna ceremonia chrztu "Jantar Unity" jest zaplanowana na sobotę (17 stycznia) na godz. 15.00 na Bulwarze Chrobrego. Dla uczestników przygotowany zostanie telebim umożliwiający śledzenie wydarzenia. Tego samego dnia, o godz. 18.00, zaplanowano półgodzinne widowisko z multimedialnymi projekcjami, pokazami laserowymi i specjalną oprawą świetlną.



- Wychodzimy naprzeciw wszystkim osobom, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w widowisku zaplanowanym na godzinę 18.00. Z myślą o mieszkańcach i gościach, chcących zobaczyć to wydarzenie w innym czasie, zaplanowaliśmy dodatkowy pokaz o godzinie 20.00 – mówi Katarzyna Antoń, kierownik marketingu Unity Line.

"Jantar Unity" to najnowocześniejsza jednostka tego typu na Bałtyku. Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach. Prom ma 195,6 m długości, 32,2 szerokości, może przewozić 400 pasażerów, a jego linia ładunkowa o długości 4100 metrów umożliwia transport dużej liczby pojazdów. Załoga Jantar Unity będzie liczyć 50 osób.

