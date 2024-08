Prokuratura w sprawie marszałka Geblewicza: To było abstrakcyjne narażenie.

Fot. zrzut ekranu/YouTube

Jest finał sprawy sprzed ponad trzech lat, kiedy to cała niemal Polska żyła sprawą drogowego wybryku Olgierda G., marszałka województwa zachodniopomorskiego. Prokurator Okręgowy w Szczecinie podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko niemu. Przypomnijmy, że 13 maja 2021 r. na trasie S3 w okolicach Goleniowa Olgierd G. jadąc autem osobowym, zajechał drogę ciągnikowi siodłowemu marki DAF i zaczął hamować, co doprowadziło do kolizji z tym pojazdem, a następnie zatrzymał się, przez co zablokował ruch na tym pasie drogi ekspresowej.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie w dniu 29 sierpnia 2024 r. podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko Olgierdowi G., podejrzanemu o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Jak czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w toku przeprowadzonego śledztwa wykonano cały szereg czynności procesowych pozwalających na rekonstrukcję przebiegu zdarzenia. Zebrane informacje pozwoliły na powołanie wielu biegłych.

Zachowanie kierującego samochodem Skoda w szczególności analizowano pod kątem wypełnienia znamion przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, tj. art. 174§1 kk - precyzuje Prokuratura Okręgowa.

W informacji udostępnionej mediom na stronie prokuratury czytamy, że po analizie wszystkich opinii biegłych w powiązaniu z całokształtem przeprowadzonych dowodów uznano, że "zachowanie polegające na zajechaniu drogi kierowcy pojazdu DAF, stworzyło jedynie sytuację realnego zagrożenia zderzenia dwóch pojazdów, co zresztą nastąpiło" ale "nie stworzyło bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym".

Fragment wyjaśnienia, które znajdziemy we wskazanym wyżej źródle: "Wskazany przepis kodeksu karnego określa typ przestępstwa skutkowego charakteryzującego się "konkretnym narażeniem" dobra prawnego na niebezpieczeństwo nie zaś "abstrakcyjnym narażeniem" tego dobra na niebezpieczeństwo. Okoliczność ta ma zasadnicze znaczenie o tyle, że nie sposób przypisać danemu sprawcy popełnienie przestępstwa z art. 174 § 1 k.k., o ile nie zostanie wykazane, iż sprowadzone przez niego "niebezpieczeństwo" miało charakter "konkretny", a nie jest wystarczającym wykazanie, że owo "niebezpieczeństwo" było wyłącznie "potencjalne". Należy również wskazać, że kolejne zachowania podejrzanego po kolizji, a mianowicie zatrzymanie pojazdu na prawym pasie i jego opuszczeniu i poruszaniu się jezdnią po jej prawym pasie, było zagrożeniem jedynie potencjalnym, albowiem kierowcy kolejnych pojazdów jadących za samochodami Skoda i DAF, jak i lewym pasem ruchu nie wykonywali żadnych manewrów obronnych w tym czasie, ani nie byli zmuszeni do ich wykonania."

- Sytuacja drogowa, która stworzona została określonym, bezprawnym zachowaniem podejrzanego, nie spowodowała takiej skali zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, że przybrałaby ona rzeczywiście postać bezpośredniego, konkretnego niebezpieczeństwa zaistnienia katastrofy w ruchu lądowym - podkreśla prokuratura i dodaje, że "niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu m.in. lądowym musi być obiektywne i konkretne, tzn. katastrofa musi być nie tylko realna, ale nieomal nieunikniona, co w niniejszej sprawie nie wystąpiło. Postępowanie karne musi zatem zostać umorzone, bo zachowanie podejrzanego na drodze S3 nie jest uznawane przez prawo za przestępstwo, twierdzi prokuratura.

Dodaje przy tym, że "ponad wszelką wątpliwość kierujący samochodem Skoda Olgierd G. wypełnił znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń, czyli spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

W internecie, gdzie ciągle można obejrzeć film nagrany kamerą z TIR-a, który wziął udział w zdarzeniu na S3, a także przeczytać oświadczenie opublikowane przez marszałka zachodniopomorskiego: "W związku z nagraniem zdarzenia drogowego sprzed kilku tygodni, w którym brałem udział, chcę przede wszystkim powiedzieć, że sprawa jest badana przez Policję i sam z niecierpliwością oczekuję na jej ustalenia. Nie byłem jeszcze proszony o złożenie wyjaśnień, ale jestem gotów do przedstawienia wszystkich okoliczności tego incydentu. Zapewniam, że manewr, który wykonałem, nie był świadomym i celowym działaniem. Jestem kierowcą od kilkudziesięciu lat, nigdy nie brałem udziału w kolizji ani wypadku drogowym i nie mam na koncie punktów karnych. Myślę, że żaden kierowca, który kiedykolwiek brał udział w kolizji, nie miał intencji spowodowania zagrożenia ani dla własnego bezpieczeństwa, ani dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Jest mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Nie chciałbym jednak, aby na podstawie nagrania, które nie pokazuje całości zdarzenia, wyciągać pochopne wnioski. Cieszę się, że nikomu nic się nie stało i że obyło się bez strat materialnych", tłumaczył wówczas marszałek.

Wielu komentatorów krytycznie odniosło się jednak do wyjaśnień. Tomasz Kulik, instruktor nauki i techniki jazdy, były kierowca GROM-u tak komentował wówczas to zdarzenie: „Kompletnie nie wierzę panu marszałkowi. Jeśli nie chciał zwolnić i hamować, to po co wyprzedzał. Tłumaczenie marszałka Geblewicza jest nielogiczne. Dalej bulwersujące jest to, że pan marszałek po kolizji nie zjeżdża na pobocze, a tamuje ruch na prawym pasie drogi ekspresowej, korzysta z telefonu i wdaje się w dyskusje z kierowcą tira. Zatrzymać ruch na prawym pasie takiej drogi, to jest skrajna nieodpowiedzialność. Przerażające jest to, że ktoś, kto odpowiada na najwyższym szczeblu za samorząd w województwie, takie rzeczy robi, to daje dużo do myślenia”.

Na uwagę zasługuje rozmach, z jakim Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zajęła się tematem "wybryku" marszałka zachodniopomorskiego na drodze ekspresowej S3. Jak podaje PO w Szczecinie "wykonano cały szereg czynności procesowych", w tym powołano biegłych z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedry Transportu Drogowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego przy Sądzie Okręgowym w Zamościu oraz zespołu biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna - Pracownia Badania Wypadków Drogowych w Poznaniu.

Prokuratura nie podaje, jakie były koszty tych ekspertyz.

