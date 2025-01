Prokuratura oskarża covidowych fałszerzy. Grozi im do 10 lat więzienia

Krótko mówiąc, dane o odbytym szczepieniu trafiały do systemu, pomimo że nie zostało ono przeprowadzone. Od początku trwania śledztwa w tej sprawie do sądu skierowano 13 aktów oskarżenia wobec 141 osób. Wielu oskarżonych skorzystało z instytucji dobrowolnego poddania się karze.

- Działania przestępcze osób działających w ramach tych grup polegały na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za dokonywanie fałszywych wpisów w Systemie Informacji Medycznej, dotyczących odbytych szczepień na Covid-19, lub pośredniczeniu w tym procederze - prok. informuje Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Modus operandi zazwyczaj polegał na tym, że osoba zainteresowana uzyskaniem zaświadczenia o szczepieniu wypełniała niezbędne dokumenty, a następnie przekazywała ten dokument oraz swoje dane - imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu - oraz ustaloną kwotę od 500 zł do 1000 zł osobie uprawnionej do dokonania wpisu - zatrudnionej w placówce świadczącej usługi medyczne, która była uprawniona do wykonywania szczepień i wprowadzenia danych do sytemu - lub osobie pośredniczącej w tym procederze.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 37 osobom, którym zarzuca korupcję i wydawanie fałszywych zaświadczeń o szczepieniu covidowym. Grozi im do 10 lat więzienia.

Komentarze

z górnej półki 2025-01-10 18:12:03 Cwaniaczki, którzy kupowali fałszywe zaświadczenia również powinni pójść siedzieć

@@@@Przekrętem 2025-01-10 15:35:58 Nie, nie żaden strach przed szczepieniami, a troska o poszanowanie wolności i praw człowieka i obywatela. Jeśli tego nie rozumiesz, to dalsza dyskusja nie ma sensu. Jak to powiedział Ben Franklin(w luźnym przekładzie): Kto dla tymczasowego poczucia bezpieczeństwa poświęca swoją wolność, nie będzie ani wolny ani bezpieczny.

@@@Przekrętem 2025-01-10 13:43:55 Każdy sobie tłumaczy, jak mu pasuje. "Ci przestępcy żerowali na ludzkim strachu" - akurat chodziło o strach przed szczepieniami, który nakręcali tacy jak Ty. To jak było z tymi zgonami w różnych kategoriach?

@@Olka 2025-01-10 13:02:07 "Covid się nie skończył a wręcz przeciwnie jeszcze bardziej się rozkręcił. Miesiąc temu go przeszedłem" - no coś ty, szczepionka nie pomogła? A tak serio, to koronawirusy zawsze były, są i będą, nikt tego nie neguje. To co jest negowane, to skuteczność szczepień, skala i faktyczna śmiertelność tego wirusa celebryty. A także zasadność i skuteczność obostrzeń, które doprowadziły do ruiny gospodarkę i relacje społeczne

@@Przekrętem 2025-01-10 12:59:00 "Ci przestępcy żerowali na ludzkim strachu" - mówisz o politykach, mediach, celebrytach i medialnych ekspertach pokroju Simona czy Horbana? Racja, żerowali na strachu i efekty do dziś widać, na przykład w twojej wypowiedzi. Ty dalej żyjesz w strachu, choć wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią że to był wał stulecia, a nie żadna pandemia.

@Olka 2025-01-10 09:35:47 Covid się nie skończył a wręcz przeciwnie jeszcze bardziej się rozkręcił. Miesiąc temu go przeszedłem. Po prostu władze udają że choroba nie istnieje, a ludzie na potęgę chorują.

do Olka 2025-01-10 09:33:33 - ten "wirus" zaczął sie w Wuchan (Chinach) w czasie 2019 Military World Games, zaczęto szukać "pacjenta Zero". Okazało się iż wojskowi z USA odwiedzali miejscowy bazar na którym "sprzedawano nietoperze", od których zaczął sie "pomór świata". Chińczycy żądali od USA nazwisk i "miejsca oracy" owych wojskowych, czy przypadkiem nie "pracują" przy BIO. USA pokazała "wała" i od tego czasu WHO nazwała wirusa COVID-19. W USA jest zabonione "majstrowanie" BIO, dlatego mają laboratoria w Ukrainie i Chi..

Olka 2025-01-10 04:06:47 Zaczeła się wojna,skończył się niby wirus. Zwykła ściema.Nagle wirus zniknał.Juź nie obowiazywały maseczki ani szczepienia..

Do @Polak 2025-01-09 20:42:54 "Narazili wiele osób na śmierć poprzez dopuszczenie do kontaktu z niezaszczepionymi osobami". Narazili zaszczepionych na śmierć? To kupę była warta ta szczepionka jednak? Myśl logicznie. Poza tym wmawiano ludziom, że to śmiertelnie groźny wirus, po czym wpuszczono miliony niezaszczepionych, bez masek, Ukraińców. I co? I kupa. Okazało się, że wcale ci niezaszczepiani nie byli tacy niebezpieczni, żyją obok nas i nikt ich nie wyzywa od antyszczepów,którzy narazili nasz naród na śmierć od zarazka.

do n-tego abc 2025-01-09 20:09:27 Ostatni pisze ,że chorowali. NIE! Nie chorwoali,chorowali-czy tTy szczepinki sprzedajesz?Głupia dyskusja. Szczep się nie sz czep. Twoja brocha.

@@@abc 2025-01-09 19:39:58 Ba 5, nawet 200 jak ten przypadek: https://www.dw.com/pl/przyj%C4%85%C5%82-217-szczepie%C5%84-na-covid-i-nic/a-68444135 I co mu to dało? Nic, bo to był pic na wodę, jak cała ta plandemia.

@Przekrętem 2025-01-09 19:30:43 Z jakiego wiarygodnego źródła informacja, że szczepienia spowodowały '200 tys nadmiarowych zgonów'. Ile było zgonów 'miarowych'? Ilu umarło nieszczepionych? Czy te zbiory są rozłączne? Kto to mierzył? Ci przestępcy żerowali na ludzkim strachu, oszukali i wykorzystali służby państwa i obywateli, narazili zdrowie i życie innych ludzi. Kary powinny być najsurowsze, bo to czyny plugawe. Dodatkowo wilcze bilety dla tych ohydnych przestępców.

@abc 2025-01-09 19:20:48 Taa, najlepiej, Jak przekaz nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów. Ocenzurować, zamknąć usta i karać za mówienie prawdy. Zamordyzm ci się marzy? Prawda sama się obroni. Jakby rzeczywiście "szerzących bzdurne teorie" aż tak bardzo się mylili, to nie brakowałoby na to dowodów naukowych. Tymczasem jest wręcz odwrotnie, nie brakuje dowodów naukowych na to ze ta cała pandemia to był jeden wielki skam, w wyniku którego zmarły miliony ludzi pozbawionych opieki medycznej lub błędów w leczeniu.

@@abc 2025-01-09 18:59:23 Chcesz to się szczep nawet 5 dawkami.Tylko nie wciskaj swoich głupot.

@abc 2025-01-09 18:33:46 Rany to było jedne z najszybciej zdemaskowanych kłamstw covidowych "szczepiony nie choruje". Zachorowali. Potem: "zaszczepiony nie zaraża". Zarażał. Chorowali tak samo zaszczepieni, jak i niezaszczepieni. Ci ostatni jednak nie zostali zakażeni szczepionką, więc są wygrani.

Oj tam, oj tam 2025-01-09 18:33:14 - tego "kovida" (dawniej WUCHAN) .(w)uj strzelił gdy Wołodia zaczął "operację specjalną" w Ukrainie.Od tego czasu Eurokołchoz wciskał "murzynom" szczepionki zamówione na Whatsapp prze "Ursulę".Nawet w Afryce nie chcieli tego syfu, woleli szczepionki na malarię i AIDS. Mnie zmuszono do szczepienia! "wziąłem" taką "podwójną" za jenym razem. Reszta szczepionek poszła do zlewu ponieważ termin przdatności był 6 miesięcy. PO-czytajcie https://24kurier.pl/blogi/janusz-lawrynowicz/posiew-strachu/

@Krótko 2025-01-09 18:30:10 Przecież oni nie zarażali covidem, jesteś mało mądry, naprawdę. Karę powinni ponieść ci, którzy na siłę wciskali tę szczepionkę. I jeszcze zachęcali hulajnogą. Przecież wiele osób nie miało świadomości, że to nie jest tylko gra o hulajnogę. Nie wiedzieli jak ryzykują szczepiąc się. Każdy pewnie zna jakąś osobę, która umarłą po szczepieniu lub ma teraz problemy zdrowotne (nowotwory i choroby autoimmunologiczne sypnęły się obficie).

Krótko 2025-01-09 17:23:32 Powinni dostać dożywocie nie 10 lat. Ilu ludzi przez tych oszustów umarło na Covid.

logik 2025-01-09 16:54:43 Jak niewyszypani mogli zagrażać ukąszonym skoro byli oni chronienie przez ten"cud" biotechnologii wzdłuż i w szerz ?

@abc 2025-01-09 16:52:41 Każdy jest dorosły o wie co robi. Więc nie strasz.

@abc 2025-01-09 16:17:03 Najlepiej karac zesłaniem na Syberię? Idz szczep sie i spadaj na mróz! Są tacy ,ktfrzy sienne szczepili i żyją p- egzekutorze. A testy zrobili i nie zakażali. kgb?

logika 2025-01-09 16:12:05 Jak niedziabani mieli stwarzać zagrożenie, skoro pozostali byli po tym "zbawczym" impfen" ?

abc 2025-01-09 16:02:29 dodatkowo nalezy ukarac np. wysokimi grzywnami takich ludzi szerzących bzdurne teorie jak autorzy postów @Polak @Praktyk @Sovid albowiem zapewne przez nich zginęło jeszcze wiecej ludzi (jesli glosili takie poglądy w czasie pandemii)! a lepiej jescze przymusowymi pracami społecznymi!

abc 2025-01-09 15:58:16 stwarzali jawne zagrożenie epidemiologiczne czyli narażali życie wielu ludzi - powinno być traktowane jak próba zabójstwa (nie sposob stwierdzic ile osób te pseudozasczeione zaraziły i spowodowaly ich zgon) czyli kara dożywocia oraz konfiskata całego majatku na rzecz organizacji medycznych np. PCK.

@Brawo 2025-01-09 15:45:24 Mówisz o Horbanie, Niedzielskim, Szumowski, Parczewskim, Grześkowiaku, Dzieciątkowskim i reszcie tych zbrodniarzy w kitlach? Spokojnie, ludzie nie zapominają. Stowarzyszenie Norymberga 2.0 wszystkich tych ludobójców rozliczy.

to nie oni 2025-01-09 15:41:21 To nie tych należy ścigać i oskarżać, tylko Szumowskiego, Niedzielskiego, Horbana, Simona, Grześkowiaka, Paczewskiego, Morawieckiego i resztę tych oszustów pandemicznych. Ci ludzie na ławie oskarżenia to bohaterzy, pomagający walczyć z covidowym bezprawiem i prawem dyktowanym dekretami Morawieckiego. To przez wcześniej wymienionych, tysiące ludzi pożegnało się z życiem. Ci bandyci jeszcze kiedyś zapłacą za swoje zbrodnie, a porządnym lekarzom dajcie spokój!

czytam 2025-01-09 15:26:13 Panika? covidowa doprowadziła do wielu ludzkich nieszczęść i tragedii. Tysiące osób zostało uwięzionych w szpitalach,ZOL,DPS i umierało w samotności.A teraz te prokuratury nie mająnic do robotytylko jak zawsze z wieloletnim opóznieniem ścigają -zamiast złodziei i bandytów- jakiś litościwych zaświadczeniodawców?Jak brali kasę,to niech wpłacą na cel charytatywny i wpis do akt.

Remik 2025-01-09 14:36:01 Z perspektywy post covidowej kiedy mamy wiedzę o nieprawidłowościach szczepiennych to możemy to uznać za ruch oporu na kształt KOD.

Srovid 2025-01-09 14:30:39 O to chodziło żeby wykończyć ludzi,i zrobić z nich kròliki doświadczalne,ale niestety część ludzi to się szczepiła bo byli zastraszani ,że jak się nie zaszczepia to będą zwolnieni z pracy,itp. Tak to niestety działało.

@Polak 2025-01-09 13:32:35 Głupi jesteś jak but. Narazili wiele osób na śmierć poprzez dopuszczenie do kontaktu z niezaszczepionymi osobami.

Brawo 2025-01-09 13:31:08 Do więzienia tych potencjalnych morderców.

Antyszczep 2025-01-09 13:21:28 Ja jestem antyszczepem i się cieszę z tego. Nie dałem się nabrać na te brednie.

Przekrętem 2025-01-09 13:06:24 to były te szczepienia, a nie ratowanie ludzi przed nimi. Na razie animatorzy tej hucpy zachowują bezkarność, ale każego dnia docierają do społeczeństwa wiadomości o tym przekręcie, o 200 tys nadmiarowych zgonów, czy ujawniających się już teraz konsekwencjach zdrowotnych. Sprawiedliwość nadejdzie!

Skazać. Wsadzić 2025-01-09 12:59:28 i tyle.

czytam 2025-01-09 12:52:20 Widocznie jest tak - tworzymy coś, egzekwujemy coś i MARNUJEMY CZAS.Bzdura goni bzdurę. A złodzieje obrabiaja frajerów. Co im grozi? A MY płacimy za idiotyczne decyzje.

Praktyk 2025-01-09 12:43:18 no i po co to ścigać ? Zrobił ktoś dobrze komuś kto musiał , a nie mógł! Dobrych uczynków nie powinno się karać!

szczepionki na Covid 2025-01-09 12:39:14 Szczepionki na Covid były zanieczyszczone m.in. bakteriami kałowymi - więcej w raporcie "127890-a-rapid-detection-method-of-replication-competent-plasmid-dna-from-covid-19-mrna-vaccines-for-quality-control".

? 2025-01-09 12:38:43 Antyszczepy to kupowały ?