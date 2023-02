Nadzwyczajnie o finansach. O ile zwiększy się budżet Szczecina?

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbędzie się w piątek w Szczecinie. W porządku obrad jest tylko jedna uchwała, dotycząca zmiany tegorocznego budżetu miasta.

Projekt zakłada, że zwiększa się dochody Szczecina o kwotę 9,5 ml zł. Dokładnie o tyle samo mają wzrosnąć wydatki. Dokument wprowadza zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadza nadanie upoważnienia dla prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Miasto zobowiązane jest do wypłaty uprawnionym podmiotom świadczeń oraz różnego rodzaju rekompensat w związku z kryzysem energetycznym w kraju. Środki na wypłatę tych świadczeń i rekompensat pochodzą z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Aktualnie obowiązujące przepisy określają, że środki z tego Funduszu muszą być wprowadzone do budżetu wyłącznie w drodze podjęcia uchwały. Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pomoc na rzecz obywatelom Ukrainy będzie świadczona również w roku 2023 ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Niezbędne jest zatem nadanie upoważnienia dla prezydenta miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami w tegorocznym budżecie uchwalonym w grudniu ub. roku.

Kwota 9,5 mln zł wynika ze złożonych przez miasto do Wojewody Zachodniopomorskiego zapotrzebowań na I kwartał 2023 r. ©℗

