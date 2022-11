Profilaktyka w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z dotacją

Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii zostały dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego kwotą 30 tys. zł. Z dotacji zakupiony zostanie m.in. zestaw do nauki samobadania piersi, kliniczny ciśnieniomierz, glukometr z zapasem pasków diagnostycznych i lancetów oraz dermatoskop.

Umowę na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia podpisał Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Ten sprzęt będzie wykorzystywany podczas wydarzeń związanych z profilaktyką zdrowotną, zwłaszcza zapobieganiu nowotworom (raka piersi i czerniaka – raka skóry).

– Wsparcie finansowe szkoleń dla naszych lekarzy, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki, plany uruchomienia Centrum Opieki nad Pacjentem Onkologicznym w ZCO czy wreszcie dotacja na akcje promujące profilaktykę nowotworową – to wszystko przekłada się na obraz działań podejmowanych przez zarząd województwa w ramach naszej współpracy w ochronie zdrowia

i opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe

– mówił Adrian Sikorski, dyrektor ZCO. – Dziękuję za każde dofinansowanie i każdą inicjatywę, która wspiera nas w codziennej pracy.

Zgodnie z przedstawioną w „Narodowym programie zwalczania chorób nowotworowych” diagnozą nowotwory należą do najpoważniejszych zagrożeń dla życia Polaków. Systematycznie rośnie bezwzględna liczba zachorowań, co wynika z procesu starzenia się oraz stylu życia Polaków. Uwzględniając procesy demograficzne, szacuje się, że w latach 2016-2029 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z poziomu 14,1 tys. do 16,5 tys. Pomimo wdrożenia pakietu onkologicznego, nadal obserwuje się zbyt późną wykrywalność chorób nowotworowych. Wiele

z wykrytych chorób nowotworowych następuje w stadium, w którym pacjent pozostaje bez dalszych szans na pełne wyleczenie. Tymczasem to w przypadku wczesnego stadium wykrycia choroby nowotworowej możemy liczyć na większe szanse wyleczenia. Jednym ze sposobów wykrywania choroby na wczesnym etapie są badania profilaktyczne.

Działania w zakresie profilaktyki zdrowia mogą przynieść konkretne korzyści pacjentom, między innymi poprawić świadomość zdrowotną, zwiększyć wykrywalność chorób we wczesnym stadium choroby.

