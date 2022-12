Profesor Parczewski stanie na czele Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS

Profesor Miłosz Parczewski, kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, chorób tropikalnych i nabytych niedoborów immunologicznych w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, został wybrany na przyszłego prezesa European Aids Clinical Society (EACS). Formalnie nową funkcję obejmie z początkiem roku 2025, jednak już od 2023 roku będzie wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS (EACS).

Profesor jest lekarzem ds. COVID w SPWSZ, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych w Zachodniopomorskiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Od przyszłego roku będzie także wiceprezesem największej klinicznej europejskiej organizacji non profit zajmującej się tematyką HIV/AIDS – tak zdecydowali jej członkowie.

– Wybór, którego dokonali naukowcy skupieni w EACS, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, zaszczytem, ale – przede wszystkim – wyjątkową odpowiedzialnością. Dziękuję za zaufanie – mówi prof. Miłosz Parczewski. – Co prawda jeszcze formalnie nie objąłem funkcji, ale już teraz mogę powiedzieć, że zawsze w centrum mojej pracy, także w EACS, będą pacjenci i ich dobro. Wraz ze współpracownikami dołożymy starań, by wciąż pogłębiać swoją wiedzę na temat wirusa i propagować ją w Europie i na świecie. Wiedza i świadomość są tym, co najskuteczniej chroni przed zakażeniem.

Przyszłemu prezesowi pogratulowała dyrektor szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

– Jestem dumna, że w szeregu specjalistów naszej jednostki jest ktoś taki jak prof. Parczewski – wybitny specjalista, pasjonat, naukowiec, ale przede wszystkim świetny, empatyczny lekarz – powiedziała Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ.

European Aids Clinical Society jest założoną w 1991 roku organizacją non profit o zasięgu europejskim, której zadaniem jest promowanie wysokiej jakości opieki, badań i edukacji w zakresie HIV/AIDS. Siedzibą EACS jest Bruksela. Od 2025 roku prezesem tej organizacji będzie właśnie prof. Miłosz Parczewski.

Prof. Miłosz Parczewski tytuł profesorski uzyskał w roku 2016 i został wtedy jednym z najmłodszych profesorów medycyny w Polsce. Na co dzień pracuje w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Kieruje w nim oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, chorób tropikalnych i nabytych niedoborów immunologicznych. Kieruje też katedrą chorób zakaźnych i nabytych niedoborów immunologicznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W SPWSZ prof. Parczewski pełni również funkcję naczelnego lekarza ds. COVID. Pracuje z pacjentami, nie tylko w oddziale, ale także w poradniach – chorób zakaźnych i nabytych niedoborów immunologicznych. W EACS, do końca roku 2023, pełni funkcję skarbnika.

