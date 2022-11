Pandemia, wojna i... więcej pacjentów z HIV. Lepiej wiedzieć

Ten rok przyniósł w Polsce znaczący wzrost liczby osób z potwierdzonym zakażeniem HIV. Widać to również w danych z naszego regionu. Pandemia spowodowała spadek liczby wykonywanych testów i tym samym stawianych diagnoz. Teraz ich przybywa. Wojna w Ukrainie sprawiła zaś, że do polskiego systemu trafili też pacjenci z tego kraju. W większości już tam zdiagnozowani i leczeni.

W Polsce każdy zakażony ma dostęp do nowoczesnego leczenia. A osoba wcześnie zdiagnozowana i leczona nigdy nie rozwinie AIDS i nie narazi na zakażenie innych.

Dziś, 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS - to dodatkowy pretekst do uświadomienia, że warto się badać. A można to robić za darmo, anonimowo i bez skierowania w punktach konsultacyjno-diagnostycznych.

- Ostatnie dwa lata to dużo mniej diagnoz HIV, w tym roku ich przybyło - mówi prof. Miłosz Parczewski, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. - Ale nasz region jest regionem stabilnym i osoby nowo

...