Procesje fatimskie. Wieczorne utrudnienia w ruchu

W poniedziałek 13 października ulicami Szczecina przejdą dwie procesje fatimskie, które mogą powodować utrudnienia w ruchu i przerwy w kursowaniu komunikacji – informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

Pierwsza procesja wyruszy spod kościoła przy ul. Bogurodzicy o godz. 19 i przejdzie ulicami: Bogurodzicy, św. Wojciecha, Jagiellońska, pl. Lotników, al. Jana Pawła II, pl. Armii Krajowej. Zakończenie procesji planowane jest około godziny 20:30.

Druga procesja wyruszy spod kościoła przy ul. Rydla o godz. 20 i przejdzie ulicami Rydla i Łubinową. Zakończenie procesji planowane jest około godz. 21:45.

13 października odbywają się nabożeństwa fatimskie, w tym procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej, uroczyste msze święte i modlitwy różańcowe. Jest to ostatnia w roku taka uroczystość, a obchody upamiętniają ostatnie objawienie Matki Boskiej w Fatimie w 1917 roku. Wiele parafii organizuje je jako podsumowanie całorocznego cyklu nabożeństw.

