Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 
Zmiany na Podbórzańskiej. Będą dwudniowe utrudnienia

Data publikacji: 25 sierpnia 2025 r. 21:26
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2025 r. 21:30
Zmiany na Podbórzańskiej. Będą dwudniowe utrudnienia
Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona we wtorek o godz. 8.30 i będzie obowiązywać do godz. 17 w środę. Fot. archiwum  

W związku z kolejnym etapem budowy nowego parkingu na Warszewie, we wtorek i w środę w rejonie budowy wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Nowy parking powstaje w ramach realizacji projektu SBO pn. „Kurs na Północ – przyjazne i sportowe Maciejowe Wzgórze. Dostępnych będzie tam 41 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach robót zostanie także wykonana zieleń - nasadzenie 9 drzew oraz ponad 700 krzewów ozdobnych.

Bieżące utrudnienia związane są z pracami obejmującymi włączenie powstającej kanalizacji deszczowej parkingu do kanalizacji deszczowej w ul. Podbórzańskiej. Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona we wtorek o godz. 8.30 i będzie obowiązywać do godz. 17 w środę. Zakłada ona wyłączenie pasa ruchu w kierunku Osowa, na niewielkim odcinku ulicy, na wysokości przystanku autobusowego Podbórzańska Ogrody oraz ograniczenie prędkości w tym miejscu do 30 km/h.

W przypadku trudności w przejeździe przez zawężony odcinek jezdni wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia ręcznego kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników budowy, a także umożliwienia bezpiecznego przekraczania jezdni przez pieszych.

Wykonawcą jest firma Elbud Szczecin. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem: przeprowadzone zostały roboty ziemne, w znacznej części wykonane zostały podbudowy pod nawierzchnie parkingu krawężniki oraz kanalizacja deszczowa, zamontowano również dwa zbiorniki do retencji o pojemności 10m3 każdy.

Koszt inwestycji to niespełna 700 tys. zł, a zakończenie budowy planowane jest w listopadzie br.

(k)

