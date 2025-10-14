Wtorek, 14 października 2025 r. 
Procesje fatimskie w Szczecinie [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 13 października 2025 r. 23:15
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2025 r. 23:19
Procesje fatimskie w Szczecinie
 

13 dnia miesiąca od maja do października odbywają się nabożeństwa fatimskie, nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 października w Szczecinie po nabożeństwach odbyły się procesje fatimskie, które przeszły ulicami miasta. 

Od maja do października 1917 r., każdego 13 dnia miesiąca, trójce dzieci z Fatimy - bł. Franciszkowi, bł. Hiacyncie i bł. Łucji - objawiała się Matka Boża. Maryja poprosiła dzieci o codzienne odmawianie różańca św. w intencji pokoju na świecie i spytała, czy chciałyby ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które zechce na nie zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. 

Nabożeństwo fatimskie i towarzysząca mu procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, jest odpowiedzią na wezwania Maryi do modlitwy różańcowej. 

 

Tekst, fot. i film (sd) 

Komentarze

wokół kościoła chodź
2025-10-13 23:30:48
A nie mogą sobie połazić wokół kościoła? Po kiego grzyba oni szli pod Urząd Miasta i zakłócali spokój tej spokojnej i cichej okolicy? Tu (na szczęście) nie ma żadnego kościoła, kto ich tu zapraszał? Takiego wycia i zarzynania pieśni, to już dawno nie było słychać. Ludzie mają prawo do spokoju we własnych mieszkaniach. Nawet studenci rozpoczynając juwenalia, nie robili tyle hałasu co ta banda sekciarzy.

