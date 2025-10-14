Procesje fatimskie w Szczecinie [GALERIA, FILM]

13 dnia miesiąca od maja do października odbywają się nabożeństwa fatimskie, nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 października w Szczecinie po nabożeństwach odbyły się procesje fatimskie, które przeszły ulicami miasta.

Od maja do października 1917 r., każdego 13 dnia miesiąca, trójce dzieci z Fatimy - bł. Franciszkowi, bł. Hiacyncie i bł. Łucji - objawiała się Matka Boża. Maryja poprosiła dzieci o codzienne odmawianie różańca św. w intencji pokoju na świecie i spytała, czy chciałyby ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które zechce na nie zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników.

Nabożeństwo fatimskie i towarzysząca mu procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej, jest odpowiedzią na wezwania Maryi do modlitwy różańcowej.

