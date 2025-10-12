Niedziela, 12 października 2025 r. 
Bieg św. Mikołaja w Szczecinie. Nie tylko po medale [GALERIA]

Data publikacji: 12 października 2025 r. 13:34
Ostatnia aktualizacja: 12 października 2025 r. 15:52
Bieg św. Mikołaja w Szczecinie. Nie tylko po medale
Fot. Piotr Sikora  

Niedzielny Bieg św. Mikołaja w Szczecinie był nie tylko po medale, rekordy czasowe, lokaty... Tu chodziło o coś więcej - nowoczesną salę do fizjoterapii dla dzieci z Oddziału św. Mikołaja w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej. Pobiegli i dorośli, i dzieci, całe rodziny. Kto wolał wolniejsze tempo, wystartował w nordic walking. A kto nie czuł się na siłach, żeby biegać lub maszerować, mógł uczestniczyć w innych aktywnościach oferowanych na festynie towarzyszącym biegowi, który odbywał się w okolicach pomnika Czynu Polaków.

A kto nie mógł być w niedzielę, nie stracił szansy na udział w stworzeniu tak potrzebnej małym pacjentom sali do fizjoterapii, a w przyszłości też być może sali integracji sensorycznej. Można wesprzeć cel na stronie: zrzutka.pl ("Pomóż wyremontować salę fizjoterapii Oddziału św. Mikołaja!").

- Leczenie chorób nowotworowych to nie tylko tabletki i kroplówki - tłumaczą organizatorzy zbiórki, czyli Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. - Bardzo ważna jest też dbałość o dobrą kondycję fizyczną pacjentów (a przez to również psychiczną). Sprawny i aktywny pacjent to szansa na lepszą jakość życia i mniej powikłań chemioterapii. Regularne ćwiczenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu pozwalają przeciwdziałać zanikom mięśni oraz zwalczać ew. negatywne skutki leczenia czy samej choroby.

Komentarze

@Prking
2025-10-12 15:39:14
To nagrody dla zwycięzców
Parking
2025-10-12 15:03:15
A co tam robią samochody ? jakiś nowy parking w parku Kasprowicza ?!

