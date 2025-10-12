Bieg św. Mikołaja w Szczecinie. Nie tylko po medale [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Niedzielny Bieg św. Mikołaja w Szczecinie był nie tylko po medale, rekordy czasowe, lokaty... Tu chodziło o coś więcej - nowoczesną salę do fizjoterapii dla dzieci z Oddziału św. Mikołaja w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej. Pobiegli i dorośli, i dzieci, całe rodziny. Kto wolał wolniejsze tempo, wystartował w nordic walking. A kto nie czuł się na siłach, żeby biegać lub maszerować, mógł uczestniczyć w innych aktywnościach oferowanych na festynie towarzyszącym biegowi, który odbywał się w okolicach pomnika Czynu Polaków.

A kto nie mógł być w niedzielę, nie stracił szansy na udział w stworzeniu tak potrzebnej małym pacjentom sali do fizjoterapii, a w przyszłości też być może sali integracji sensorycznej. Można wesprzeć cel na stronie: zrzutka.pl ("Pomóż wyremontować salę fizjoterapii Oddziału św. Mikołaja!").

- Leczenie chorób nowotworowych to nie tylko tabletki i kroplówki - tłumaczą organizatorzy zbiórki, czyli Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. - Bardzo ważna jest też dbałość o dobrą kondycję fizyczną pacjentów (a przez to również psychiczną). Sprawny i aktywny pacjent to szansa na lepszą jakość życia i mniej powikłań chemioterapii. Regularne ćwiczenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu pozwalają przeciwdziałać zanikom mięśni oraz zwalczać ew. negatywne skutki leczenia czy samej choroby.

