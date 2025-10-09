Dzieci na hulajnodze potrącone przez samochód w Szczecinie

Fot. Ryszard Pakieser

Dwie trzynastolatki jadące na jednej hulajnodze elektrycznej zostały potrącone przez samochód. Do wypadku doszło w czwartek 9 października na ul. Szerokiej w Szczecinie.

- Zdarzenie miało miejsce chwilę po godzinie 8 - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Dwie 14-letnie dziewczynki jechały na jednej hulajnodze do szkoły. Zostały potrącone przez samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia zostały przetransportowane do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Wstępne badanie kierowcy osobówki wykluczyło jego nietrzeźwość.

Poszkodowanym pomocy udzielały dwa zespoły ratunkowe. Jedna z dziewczynek doznała uraz głowy i kończyny dolnej, druga urazu kończyny dolnej.

- Pacjentki przytomne, w stanie stabilnym, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostały przewiezione do szpitala - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. (K)