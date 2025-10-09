Czwartek, 09 października 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Dzieci na hulajnodze potrącone przez samochód w Szczecinie

Data publikacji: 09 października 2025 r. 09:53
Ostatnia aktualizacja: 09 października 2025 r. 09:56
Dzieci na hulajnodze potrącone przez samochód w Szczecinie
Fot. Ryszard Pakieser  

Dwie trzynastolatki jadące na jednej hulajnodze elektrycznej zostały potrącone przez samochód. Do wypadku doszło w czwartek 9 października na ul. Szerokiej w Szczecinie.

- Zdarzenie miało miejsce chwilę po godzinie 8 - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Dwie 14-letnie dziewczynki jechały na jednej hulajnodze do szkoły. Zostały potrącone przez samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia zostały przetransportowane do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Wstępne badanie kierowcy osobówki wykluczyło jego nietrzeźwość.

Poszkodowanym pomocy udzielały dwa zespoły ratunkowe. Jedna z dziewczynek doznała uraz głowy i kończyny dolnej, druga urazu kończyny dolnej.

-  Pacjentki przytomne, w stanie stabilnym, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostały przewiezione do szpitala - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. (K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję