Proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych. Zeznaje Dariusz Matecki

We wtorek przed Szczecińskim sądem zeznaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Jest świadkiem w procesie byłych dyrektorów Lasów Państwowych, oskarżonych o to, że w czasie rządów prawicy fikcyjnie go zatrudnili.

Matecki stanowczo odrzuca te oskarżenia. Zeznając, wyliczał zadania, jakie wykonywał dla Lasów Państwowych. Przypomniał, że to, że rozpoczyna współpracę z Lasami Państwowymi, ogłosił na konferencji prasowej. A przecież, argumentował poseł, nie zrobiłby tego, gdyby chciał uchylać się od pracy.

(as)

