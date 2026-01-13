Wtorek, 13 stycznia 2026 r. 
Proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych. Zeznaje Dariusz Matecki

Data publikacji: 13 stycznia 2026 r. 10:25
Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2026 r. 10:30
We wtorek przed Szczecińskim sądem zeznaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Jest świadkiem w procesie byłych dyrektorów Lasów Państwowych, oskarżonych o to, że w czasie rządów prawicy fikcyjnie go zatrudnili. 

Matecki stanowczo odrzuca te oskarżenia. Zeznając, wyliczał zadania, jakie wykonywał dla Lasów Państwowych. Przypomniał, że to, że rozpoczyna współpracę z Lasami Państwowymi, ogłosił na konferencji prasowej. A przecież, argumentował poseł, nie zrobiłby tego, gdyby chciał uchylać się od pracy.

