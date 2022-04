Problemy z wodą w Świnoujściu. To efekt dużej awarii

Znamy szczegóły awarii, do jakiej doszło na ujęciu wody „Granica”. Jak nas poinformował Radosław Wrzeszcz z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu, doszło do zanieczyszczenia wody w jednej ze studni, z której czerpana jest woda do ujęcia.

- Pojawiła się brudna woda. Na razie nie wiemy co było przyczyną zanieczyszczenia. To może być jakaś pęknięta rura, będziemy to sprawdzać. Musimy zrobić badania wody a to potrwa, bo studni mamy sporo. Liczę, że do świąt uda nam się wznowić pracę ujęcia. Na razie ciśnienie wody w kranach jest obniżone. To może być problem dla mieszkańców, którzy mieszkają na trzecich piętrach i wyżej – tłumaczy R. Wrzeszcz.

(rj)

***

Wcześniejsza informacja

Awaria ujęcia wody spowodowała obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej w lewobrzeżnej części Świnoujścia (wyspa Uznam). W efekcie trzeba liczyć się z jej zupełnym brakiem w kranach od drugiej kondygnacji wzwyż - informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

ZWiK zapowiada, że utrudnienia potrwają do piątku (15 kwietnia) do godz. 15. Zastrzega jednak, że czas ich trwania może ulec wydłużeniu.

Ogólnodostępny punkt poboru wody w Świnoujściu znajduje się przy bramie wjazdowej na ul. Daszyńskiego 38 (siedziba działów technicznych ZWIK przy skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego i Steyera).



(k)