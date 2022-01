Sześć ton (na fali) poza kontrolą

Był zakotwiczony w najgłębszym miejscu Głębokiego. Jednak ostatnia wichura zerwała zabezpieczające go mocowanie. Teraz ważący 6 ton i mierzący prawie 8 metrów wysokości „wiatrak" dobił do brzegu jeziora. „W razie zmiany kierunku wiatru urządzenie może zdryfować i zniszczyć liny położonego obok wyciągu dla narciarzy wodnych!" - ostrzega nasz Czytelnik.

Urządzenie przez szczecinian nazywane wiatrakiem to aerator pulweryzacyjny, służący natlenianiu naddennej warstwy wody oraz dozowaniu preparatu, strącającego w niej fosfor - czyli pierwiastek chemiczny, który z kolei jest pożywką dla sinic. To glony dla człowieka toksyczne, a więc niebezpieczne. Ich pojawienie się w jeziorze wymusza sezonowe zamykanie kąpielisk.

Zadaniem „wiatraka" jest - mówiąc najprościej - napowietrzanie wody poprzez wymuszanie jej cyrkulacji i dostarczanie tlenu aż do dna, co stwarza lepsze warunki do rozwoju flory i

...