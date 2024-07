Problemy z aplikacją ALERT

Miała służyć jako sprawne i szybkie narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy Szczecina będą mogli zgłaszać nieprawidłowości w swojej okolicy odpowiednim podmiotom. Jednak system nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniami – zdarza się, że na reakcję i odpowiedź trzeba długo czekać. Przykładem jest zgłoszenie wysłane do ZBILK-u, które wciąż nie doczekało się odpowiedzi. Ile osób w ZBILK jest uprawnionych do odpowiadania przez ALERT mieszkańcom na zgłoszenia? Jaki jest czas na odpowiedź w zgłoszeniach w aplikacji? – pyta radna Ilona Milewska.

To, jak długo podmiot realizujący zgłoszenie będzie na niego odpowiadał, zależy w dużym stopniu od rodzaj danej sprawy.

– Na etapie przyjęcia zgłoszenia jednostka decyduje o hierarchii realizacji zgłoszeń i terminie wykonania przy uwzględnieniu takich czynników jak: czas potrzebny na realizację, zagrożenie bezpieczeństwa, warunki atmosferyczne, środki budżetowe niezbędne do wykonania zadania oraz rodzaj zadania wpisujące się w plany inwestycyjne – tłumaczy zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski w odpowiedzi na interpelację radnej w sprawie aplikacji ALERT 3.0.

Dodaje też, że mieszkańcy są na bieżąco informowani o postępach w realizacji danego zgłoszenia poprzez publikacje komentarzy jednostki realizującej zadanie. Mniej skomplikowane sprawy, usterki czy innego rodzaju nieprawidłowości realizowane są natychmiast, natomiast sprawy bardziej złożone, wymagające większego nakładu pracy czy ich przeanalizowania mogą być realizowane dłużej. W związku z tym alert nie ma odgórnie nałożonego terminu realizacji zgłoszenia.

W tej chwili system w ZBILK obsługuje 7 osób, a 1 ma uprawnienia administratora.

Alert Szczecin 3.0 to aplikacja, której zadaniem jest usprawnienie komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Miasta. Polega na przesłaniu zgłoszenia ze wskazaniem konkretnego problemu. Pracownicy muszą go zidentyfikować i przesłać do odpowiednich jednostek. Wysyłane do UM alerty mogą dotyczyć: środowiska, infrastruktury, porządku i zwierząt.

(aj)