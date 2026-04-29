Prezydent Szczecina zdecydował w sprawie bazy paliw w Podjuchach

Nawet półtora roku może czekać inwestor budujący bazę paliw w szczecińskich Podjuchach na wydanie warunków zabudowy. Przez ten czas powinien powstać miejscowy plan zagospodarowania dla tego terenu, który najprawdopodobniej nie pozwoli na lokalizowanie tam tego rodzaju inwestycji. Takiego obrotu sprawy chcieli radni z Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin. Efektem ma być nakaz rozbiórki tego, co już tam, bez pozwolenia na budowę, postawiono.

Dzisiaj wiceprezydent Marcin Biskupski przekazał w mediach społecznościowych tę ważną, przede wszystkim dla mieszkańców Podjuch, informację.

- Prezydent postanowił o zawieszeniu na czas do 18 miesięcy postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy firmie, która rozpoczęła budowę stacji paliw w Podjuchach - przekazał wiceprezydent. - Decyzja ta służy umożliwieniu kształtowania przestrzeni tego miejsca poprzez plan zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy Podjuch planują 8 maja publicznie zaprotestować przeciwko budowie bazy paliwowej na swoim osiedlu. Początkowo zamierzali blokować główne skrzyżowanie na swoim osiedlu. Obecnie nie wiadomo gdzie ten protest się odbędzie i jaką dokładnie będzie miał formę.

Przypomnijmy, że nadzór budowlany wstrzymał prace na tej budowie, bo była prowadzona bez potrzebnych zezwoleń, w tym bez pozwolenia na budowę. Inwestor wystąpił więc o legalizację tej inwestycji. Bez warunków zabudowy legalizacja nie będzie możliwa.

(sag)

