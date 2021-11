Prezydent Szczecina zarobi więcej. Bez dyskusji

Bez słowa dyskusji, bez pytań i jakiegokolwiek dociekania prezydent Szczecina Piotr Krzystek dostał podwyżkę. Mimo, że o nią nie zabiegał. Szczecińscy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie, choć nie było jej we wcześniej ustalonym porządku obrad. Nie mieli jednak wyjścia, bo przepisy w sprawie podwyżek dla prezydentów miast i burmistrzów zostały odgórnie narzucone Ustawą.

- W mojej opinii podwyżki dla radnych, prezydentów, burmistrzów, to przebiegła pułapka polityczna na samorządowców, którą wymyślił rząd. Perfidia polega na tym, że tę podwyżkę trzeba zrobić, bo nakazuje to prawo - oświadczył kilka dni temu Piotr Krzystek. - Żeby było jasne, przepisy dla posłów i ministrów weszły w życie we wrześniu! Dziś wszyscy już o tych podwyżkach zapomnieli.

Tymczasem przepisy, które dotyczą samorządowców, wchodzą w życie kiedy galopuje inflacja, miasta nie mogą poskładać budżetów, a pracownicy samorządowi oczekują podwyżek. Prezydent nie zmienia zdania, że to pułapka, która będzie przeciw samorządowcom wykorzystywana.

- Najgorsze jest to, że niezależnie od tego co powiem i zrobię – tę podwyżkę i tak dostanę – na tym polega cyniczna gra polityczna PiS-u - tłumaczył prezydent.

Projekt uchwały został wprowadzony pod obrady przez Renatę Łażewską, przewodniczącą RM. Jakie zmiany zakładał? Zgodnie z poprzednią uchwała, jeszcze z 2018 r., wynagrodzenie zasadnicze prezydenta wynosiło 5 tys. zł. Po zmianach będzie to 9,8 tys. zł. Dodatek funkcyjny wzrasta z 2,5 tys. do 4 tys zł. Do tego np. dodatek z tytułu wysługi lat, który dotychczas wynosił 18 proc. (900 zł) wzrasta do 20 proc (1960 zł). A tzw. dodatek specjalny, który nie mógł przekroczyć 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (3650 zł) wzrasta do 4140 zł, ale może wynosić maksymalnie 30 proc. wspomnianych dochodów.

- Uważam, że samorządowcy powinni zarabiać więcej. Zawsze to mówiłem - przyznaje Piotr Krzystek. - Bo zgodzicie się chyba, że pensja prezydenta Szczecina, osoby, która zarządza sprawami blisko 400-tysięcznego miasta, zatrudnia 13 tysięcy osób, nadzoruje pracę ponad 20 spółek, odpowiada za edukację, komunikację i miliardowy budżet inwestycyjny, nie powinna wynosić 8 tys. zł na rękę. Regulacje wynagrodzeń samorządowców powinny odbywać się jednak według jasnego i zrozumiałego systemu, żeby mieszkańcy wiedzieli co składa się na pensje prezydenta, burmistrza, wójta oraz z czego wynika to wynagrodzenie. Dziś daje się nam podwyżkę po to, aby skłócić nas z mieszkańcami i współpracownikami.

Podwyżki wprowadzają samorządy w całym kraju. To efekt Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października br. Za podwyżką dla prezydenta Szczecina było 17 radnych, 4 było przeciwnych i tyle samo wstrzymało się od głosu. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI