Prezydent, marszałek i zamek. Magnolie dla Szczecina

W 32 punktach Szczecina - głównie na terenach placówek oświatowych - wkrótce zostanie posadzonych 200 magnolii. To dar Zamku Książąt Pomorskich, a właściwie częściowa rekompensata za dokonaną w lutym br. wycinkę drzew z przyzamkowej skarpy. Znaczący gest w ramach akcji „Drzewa dla Szczecina", firmowanej przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza.

Z zamkowej skarpy drzewa były wycinane etapowo. W niespełna rok po usunięciu pierwszych 65. doszło do traumatycznej katastrofy budowlanej: jeden z filarów północnego skrzydła zamku się zapadł. W bieżącym roku usunięto kolejnych 58. oraz blisko 180 m kw. krzewów. W trosce - jak przekonywano opinię publiczną - o zachowanie zabytku, czyli dla wzmocnienia tuneli drążących skarpę pod szczecińskim zamkiem. Zimową wycinkę przetrwały zaledwie 32 drzewa.

- Zaciągnęliśmy dług ekologiczny, wycinając drzewa ze skarpy. Dotrzymujemy obietnicy wówczas złożonej mieszkańcom i przekazujemy 200 magnolii dla Szczecina. To oczywiście nie wszystko: rekompensatą będą również zielone tarasy, jakie powstaną na skarpie - mówiła Barbara Igielska, dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich podczas środowej (22 września) konferencji prasowej.

Gdzie trafią magnolie?

Magnolie dla Szczecina jeszcze we wrześniu trafią głównie do placówek oświatowych: od żłobków po szkoły średnie. Ale m.in. również do Pałacu Młodzieży, czterech placówek MOPR oraz Domu Kombatanta (ul. Krucza). Natomiast „Zielone tarasy Szczecina" - zaaranżowane nasadzeniami bylin i niskich krzewów kaskadowe ogrody stylizowane na renesansowe - powstaną nie wcześniej niż za 2-3 lata, jak przyznał marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Do tej pory nie są jeszcze gotowe ekspertyzy techniczne, które wskażą najbardziej optymalną metodę wzmocnienia tuneli pod zamkiem.

- Ten rok przez sejmik został ustanowiony rokiem ekologicznym. Mamy do posadzenia kilka tysięcy drzew na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie. Co już sukcesywnie robimy. Mamy wspólną z Prezydentem Szczecina wizję zielonego miasta i regionu - dodawał marszałek Geblewicz.

Roślinny symbol Szczecina

Dar z magnolii jest nieprzypadkowy. Są one bowiem roślinnym symbolem Szczecina.

- Jesień to dobry czas na ich sadzenie. Tylko w bieżącym roku Szczecin wzbogacił się o 31 tysięcy drzew. Posadzono je głównie na terenach lasów miejskich, ale około 600 trafiło też na tereny zurbanizowane - mówił prezydent Piotr Krzystek. - Szczecin jest teraz w budowie. Kładziemy jednak duży nacisk na zieleń. Aby została urządzona w przemyślany sposób i dobrze zaopiekowana. Nad czym czuwa, podobnie jak nad przekazanymi Szczecinowi magnoliami, nasza pani ogrodnik miasta. ©℗

A. NALEWAJKO