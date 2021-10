Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli. Za zaangażowanie, odpowiedzialność i sukcesy uczniów

W Szczecinie pracuje 5761 nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach placówek oświatowych. To właśnie na barkach szczecińskich pedagogów na co dzień spoczywa ogromna odpowiedzialność za edukację 55 040 młodych mieszkańców miasta. Dzień Edukacji Narodowej był doskonałą okazją, aby im za to po raz kolejny podziękować i docenić ogrom pracy, który wykonują każdego dnia. 14 października dwustu szczecińskich pedagogów odebrało nagrody z rąk prezydenta miasta.

Praca nauczycieli jest niezwykle wymagająca i odpowiedzialna i mimo wielu trudności szczecińscy pedagodzy świetnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Świadczą o tym chociażby dobre wyniki osiągane przez uczniów podczas różnorodnych konkursów i olimpiad czy też egzaminów zewnętrznych. Zaangażowanie w pracę nabrało szczególnej wagi, w obliczu ostatnich kilkunastu miesięcy w trakcie których, oprócz zmagania się z codziennymi szkolnymi problemami, nauczyciele musieli błyskawicznie przystosować się do pracy w warunkach pandemii koronawirusa i sprawić aby uczniowie, jak najmniej odczuli negatywnie skutki zdalnej nauki.

Wzorem lat ubiegłych, nagrody przyznawane przez prezydenta otrzymało 200 nauczycieli. Na czwartkowej uroczystości wyróżniono 26 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 21 nauczycieli przedszkoli, 62 nauczycieli szkół podstawowych, 28 nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników, 38 nauczycieli zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych, 18 nauczycieli szkół specjalnych oraz 7 nauczycieli placówek oświatowych, wychowawczych i artystycznych.

