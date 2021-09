Prezydent Krzystek podpisał się pod postulatami Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej

Reforma zasad finansowania zadań lokalnych. Stałe 3-procentowe udział w PKB nakładów na subwencję oświatową i powiązanie pensji nauczycieli, ze średnią krajową. Odejście od centralizacji służby zdrowia. Wykorzystanie programów unijnych do poprawy środowiska i jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. To postulaty Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, pod którymi podpisuje się także prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Włodarz naszego miasta oraz prawie 300 innych samorządowców spotkało się w Tarnowie Podgórnym na Ogólnopolskim Zjeździe Niezależnych Samorządowców.

Reformowanie państwa od dołu

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że celem ich działalności jest reformowanie państwa od dołu, poprzez działania, które realizują na co dzień w swoich miejscowościach. Władzę centralną krytykują za "wrogie traktowanie samorządów".

I proponują własne rozwiązania.

Jak komunikuje stowarzyszenie Bezpartyjni Pomorze Zachodnie: "Codzienne potrzeby mieszkańców zaspokaja samorząd, który odpowiada za to, aby z kranu płynęła woda, aby śmieci były na czas odebrane, aby zapewnić transport publiczny, aby dzieci chodziły do szkoły itd. A żeby wszystkie te zadania mogły być realizowane, potrzebne są stabilne finanse. Podział publicznych pieniędzy powinien opierać się na uzgodnionych zasadach, a nie na widzimisię tego czy innego przedstawiciela rządu. Reforma finansów powinna objąć wprowadzenie zasady rocznej waloryzacji dochodów budżetów samorządowych z podatku PIT – o wskaźnik wzrostu płac. Po drugie: 100 proc. pokrycia kosztów zadań zlecanych przez rząd samorządom do realizacji. To także zmiana zasad finansowania oświaty, polegająca na ustaleniu stałych nakładów na subwencję oświatową na poziomie 3 proc. PKB".

Ponadto zdaniem samorządowców należy wprowadzić zachętę dla absolwentów liceów i techników, dzięki którym będą oni chcieli wybrać kierunki pedagogiczne. Kolejnym zagadnieniem jest zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli – finansowane wspólnie przez samorząd i państwo.

Opieka zdrowotna wymaga zmian

Co do opieki zdrowotnej - według samorządowców należy zacząć trzeba od zdefiniowania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, aby dalej określić minimalną liczbę podmiotów niezbędną dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Konieczne jest również połączenie systemów informatycznych, aby szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki rehabilitacji, medycyny pracy mogły ze sobą współpracować i wymieniać się danymi o pacjencie.

Ponadto "reformy poważnej i skonsultowanej" wymaga system gospodarowania odpadami, który powinien wprowadzić obowiązki producentów tak, aby zmniejszyć obciążenia samorządów, a co za tym idzie mieszkańców.

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa skupia burmistrzów, wójtów, prezydentów, radnych, samorządowców z niemal wszystkich polskich regionów. Została powołana w grudniu 2020 roku, obecnie skupia 21 organizacji.©℗

(as)