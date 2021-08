Prezydent Krzystek krytykuje PiS za podwyżki dla polityków

Do pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka. Chłopie już o jedną kadencję za długo siedzisz w tym szmaragdowym pałacyku w sąsiedztwie Jasnych Błoni. Jak się do tej pory nie nachapałeś , to już się nie naliżesz! Zwijaj żagle i zmierzaj w kierunku spokojnej ostoi gdzieś na działkach przy grillu i czymś do popicia. Ludzie mają naprawdę dość TWEJ NIEdowładzy. Piotrek nie czekaj na oklaski, gdyż doczekasz się taczki!

Re Helikopter zMisia

2021-08-05 14:21:49

15 × 2 500 000 000 pln = Krzystek Jak kiedyś intetesowałem się polityką, to nie mogłem się przebić nawet na 1mm ponieważ chodziło o to by dać tylko swoim i by była bieda, im biedniej to łatwiej się utrzymać u władzy...NIE WOLNO NIC DOBREGO ZROBIĆ, BO SWOJACY NIEUDACZNICY STRACĄ KASĘ, DLATEGO JEST TOTALNA BLOKADA JAK W ODLEWIE STALOWYM. KAŻDY POPRAWIONY PROBLEM TO JEDEN SWOJAK BEZ KASY-BO ZATRUDNI SIĘ KOGOŚ DO PRACY A NIE DO ROBIENIA POLITYCZNEGO PRZYKRYWANIA FARBĄ I PAPIEREM DZIUR OD RDZY