Prezydent i "Szlachetna paczka"

Ponad 700 rodzin, z tego 261 w samym Szczecinie zostało w sobotę (10 grudnia) obdarowanych w ramach tegorocznej edycji akcji "Szlachetna paczka".

- Dobro to wynik dzielenia. Bardzo dużo osób prywatnych pomaga w organizacji Szlachetnej Paczce, w pracy, ze znajomymi, z rodziną - mówi Wojciech Krygier, koordynator akcji w Szczecinie. - Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy wiedzą, że dobro wraca, dlatego co roku możemy liczyć na to, że każda potrzebująca rodzina tak jak w tym roku będzie miała darczyńcę.

Główne potrzeby to zazwyczaj środki czystości, żywność, czasem koce, łóżka, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, gdzie duża ilość dzieci śpi w jednym pokoju, ale też pralki, czy lodówki. Dzieci najbardziej cieszą się z zabawek oraz pluszaków. Akcję wsparł m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

(t)