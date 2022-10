Fundacja Polskich Wartości organizuje już po raz dziewiąty akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. W tym roku przed Bożym Narodzeniem planowane jest przekazanie 1300 paczek żywnościowych oraz ok. 300 z chemią gospodarstwa domowego, środkami higieny osobistej, artykułami szkolnymi itp. Będą też specjalne paczki ze słodyczami na mikołajki. Zbiórka produktów potrwa do 25 listopada. Pakowanie odbędzie się 2 – 3 grudnia, a po nim wyjazd z darami na Litwę.

Konferencja poświęcona tegorocznej edycji „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach” odbyła się 4 bm. na terenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który jest jej głównym sponsorem.

– Ta akcja wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu, którą mamy wpisaną do naszej strategii – mówił Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Jest to integralna część strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Zarząd Morskich Portów uczestniczy w tej akcji od 2016 roku i co jest bardzo istotne, uczestniczą w niej bezpośrednio pracownicy portu: w zbiórce i wspólnym pakowaniu. Pomoc naszym rodakom na Kresach jest dla nas bardzo ważna.

Jak dodał, czasem jest to również wsparcie w indywidualnych przypadkach.

– My mamy z tego czasami bezpośrednią, a czasami pośrednią korzyść, ponieważ wtedy jesteśmy bardziej poważnie postrzegani przez naszych inwestorów, kredytodawców i różne instytucje finansowe, z którymi współpracujemy – zaznaczył. – To się z kolei przekłada na wzrost konkurencyjności firmy.

W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Paczka z polskim sercem”.

