Prezes Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odwołany

Mieszkaniec SSM 2 2023-01-18 22:26:11 Dla zainteresowanych Statut SSM, który jest dostępny na stronie internetowej SSM: strona 11 Rozdział V. Wpisowe i udziały. Paragraf 21 został "skreślony" - zgodnie ze zmianą prawa w 2017 roku! Nie ma więc już mowy o wpisowym i kwocie wpisowego! Na mocy prawa członkiem jest każdy właściciel lokalu - w celu rejestracji wystarczy zgłosić w spółdzielni tylko chęć członkostwa na piśmie. Zarząd SSM ma 1 miesiąc na przyjęcie w poczet członków i zapisem w swoim rejestrze!

Mieszkaniec SSM 2023-01-18 21:29:36 Ciekawe jakie jest uzasadnienie i co z pozostałymi członkami zarządu - widzieli i nie reagowali? Może Rada Nadzorcza sama zaczęła się bać o swoje stołki i wynagrodzenia (75% min. wynagrodzenia). Zaczęli więc "działać" przed kolejnym walnym. Przypomnienie dla mieszkańców SSM: żeby być członkiem i móc głosować w trakcie Walnego, zgodnie z obecnym prawem i statutem-wystarczy być właścicielem mieszkania w SSM i zgłosić na piśmie w spółdzielni chęć członkostwa. Nie trzeba wpłacać żadnych pieniędzy!

Ali 2023-01-18 21:08:12 To nie jest tak, że wszyscy prezesi są źli, więcej obiektywizmu. Negatywne opinie piszą tacy którym nie udało się załatwić swoich prywatnych spraw, proszę spojrzeć na zarządzanie spółdzielnią, na ilość remontów. Nie zawsze życzenia członków mogą być wykonane - chociażby z powodu obowiązujących przepisów, których niestety członkowie nie znają.

Monika 2023-01-18 19:24:55 Czas najwyższy, kolejny powinien być jego zastępca. Kwestia naruszenia dyscypliny to jedno, a druga to sposób zarządzania...wszystko wina lokatora, że brudno na klatce, że śmieci pełne. Najlepsze było stwierdzenie Prezesa, że mam jechać do Afryki, żeby przywieźć mu mirzynow do pracy 🙈🙈🙈

taka prawda 2023-01-18 18:19:55 Ludzie, bądźcie poważni (to do tych, którzy proszą o interwencję w innych SM). Kwiatkowski nie zainteresuje się żadną inną SM, której nie jest członkiem.

cesio 2023-01-18 18:14:21 @Zenek - wspólny dom dawniej zwana wspólny grób , z racji czasów oczekiwania na mieszkanie. @lokator - kielnia - to ci, którzy za późnej komuny podrzucali swoich oczekujących metodą na kukułkę innym spółdzielniom - w zamian za wykonawstwo przez firmę przy której spółdzielnia ta powstała. A tak ogólnie - gdy spóldzielnia ma taką wielkość, przy której walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione zgromadzeniem przedstawicieli, zarząd wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli :-(

Ilona 2023-01-18 17:21:56 A może zainteresował się pan SM w Stargardzie bo tu też cuda prezes wyprawia ,czy mógłby pan nam mieszkańcom Stargardu pomóc?

bałdyga 2023-01-18 17:16:58 taaa... skończył się parasol służb

Kolejarz 2023-01-18 16:59:38 Czekałam pod zamkniętymi drzwiami pokoju w spółdzielni, w którym chciałam coś załatwić. Trwało to dość długo, więc zapytałam przechodzącą obok najwyraźniej pracownicę tej placówki, czy wie, dlaczego nikogo w tym pokoju nie ma. Pani była uprzejma, nachyliła się w moim kierunku i szepnęła: Mamy imieniny.

jg729 2023-01-18 16:48:54 Szczecin czyli siedlisko komuny, postkomuny i co tam się z nich wylęgło. Niestety.

Sprzątaczka 2023-01-18 16:33:20 To taka taktyczna zagrywka"koleżeńska" raczej nie z troski o spółdzielców czy jej wizerunek.To bardziej troska,lęk,obawy tych którzy jeszcze nie znaleźli się na"świeczniku" mediów .Kropla drąży skałę.Aby zatem zapanowała cisza,aby media odczepiły się od SSM-należało tak "zagrać" No chyba że teraz pan były już prezes-zacznie tu i tam ciekawe wątki z" życia" tej władzy ujawniać ;-) Polecą inni.

Hurdan 2023-01-18 16:26:29 Panie Jakubie moze byc gorzej 5 członków rady 400 członków spold'zielni i za 3 godziny posiedzenia 6200. Punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia i nawet czlonkom do glowy nie wpadlo aby wprowadzic oszczednosci. Klaniam sie Uniwesytet ul. Dunska

Kim 2023-01-18 16:21:39 Prezes jest tylko jeden 😹 Prezes tysiąclecia 🐱...reszta to prezesiki z układu 💰🤑👊👊👊

Wilfred 2023-01-18 16:14:07 A sm Czuby Lublin TEATR a jacy aktorzy na zebraniach występują

Ola 2023-01-18 16:10:50 W Selfie też relikty PRL rządzą i spółdzielnia traci myszką.

No i co 2023-01-18 16:04:24 W innej szczecińskiej spółdzielni bardzo wieloletni prezes obstawił stołki członkami swojej rodziny. Pewnie na zasadzie „ co w rodzinie to nie zginie”.

As 2023-01-18 15:24:23 Może czas przwietrzyc inne spółdzielnie gdzie snują się relikty PRL.

Jakub 2023-01-18 15:23:58 Jakby ktoś chciał nakręcić fajny film komedię to mogę dać gotowy scenariusz na temat pewnej małej spółdzielni z Chorzowa która zarządza kilkoma tylko budynkami rozłożonymi w pięciu miastach a ilość członków spółdzielni to około 600. Pięciu członków rady nadzorczej zarabiających za dwie góra trzy godziny pracy w miesiącu bo tyle trwa Zebranie Rady Nadzorczej otrzymuje 70% wynagrodzenia minimalnego to jest około 2400 zł i tyle samo otrzymują zaproszeni członkowie zarządu co jest służbowym obowiązk

Do Stefano 2023-01-18 15:00:45 To Pan redaktor może by złożył swoją aplikację na stanowisko Prezesa? Po tylu latach współpracy ze spółdzielnią jest chyba najbardziej kompetentny na to stanowisko. Proszę to wsiąść pod rozwagę.

Do Alicji 2023-01-18 15:00:16 Tak ZUS sprawdzi ale czy wpłynęła prezesowi na konto emerytura .Prezes jest od ubiegłego roku emerytem i nic nie musi :) :)

czas na inne SM 2023-01-18 14:00:40 Pan redaktor załatwił jedna sprawę w SSM. Może zajmie się teraz innymi szczecińskimi SM. Hehe, żartowałem.😁 Pan redaktor nie ma w tym żadnego interesu.😡 Ciekawe, kogo z SSM teraz weźmie na celownik, bo to, że weźmie, jest pewne, jak amen w pacierzu.

lokator 2023-01-18 14:00:38 Panie Redaktorze , proszę przeanalizować sytuację w SM Kielnia . Gotowy scenariusz na serial sensacyjny , może na tragifarsę , a ,, prezes ,, Kowalski długością swojego stażu przebił w Polsce wszystkich .

Alicja 2023-01-18 13:54:03 Może tak szanowny ZUS się przyjrzy, który lekarz i dlaczego wystawił zwolnienie. Nagle taki chory się pan prezes zrobił...? Szarego pracownika to od razu na sprawdzenie łykają a prezesa...?

do Jerzyba 2023-01-18 13:32:12 To tak, jak ordynację wyborczą, że posłem wolno być dwa razy.

ZENEK 2023-01-18 13:13:01 A winnych spółdzielniach mieszkaniowych np. Wspólny Dom i innych też prezesi są przy kuci do stołków mimo wielu zaniedbań. Ach przecież ONI mają plecy.

Jerzyb 2023-01-18 12:52:36 18 lat na stanowisku prezesa to przesada. Przecież następuje w końcu wypalenie zawodowe a także możliwość powstania kliki tzw. trzymającej władzę. Powinno być dwie kadencje maksimum i zmiana. Trzeba pilnie zmienić statut spółdzielni w tej sprawie.

SM 2023-01-18 12:41:22 Spokojnie, następca też pewnie będzie niezwykle ciekawą postacią :)

jan 2023-01-18 12:10:36 raptem sie rozchorował, nalezy sprawdzic ktory lekarz wedal to zwolnienie!!!!!

gość 2023-01-18 12:08:07 A może zaraz powołają bo to odwołanie może jest potrzebne do pobierania emerytury?

mdm 2023-01-18 11:57:14 W SM Kolejarz winni już dawno temu wywalić prezesa.