Prędkość i promile. Prawie stu kierowców przesadziło

Blisko stu kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, zatrzymała w miniony weekend szczecińska drogówka. Sześć osób wsiadło za kółko pod wpływem alkoholu.

Policja przypomina - prędkość to kluczowy czynnik wpływający na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Nadmierna prędkość lub jej niedostosowanie do warunków drogowych to zagrożenie dla nas i dla innych uczestników ruchu drogowego. Nie wszyscy o tym pamiętają.

Mimo licznych apeli do kierowców o rozwagę i ostrożność na drodze, w dalszym ciągu kierujący rażąco łamią obowiązujące przepisy. Tylko w miniony weekend w Szczecinie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji ujawnili blisko stu kierujących, którzy przesadzili z prędkością. Zatrzymali również sześciu kierowców, którzy pod wpływem alkoholu wsiedli za kierownicę pojazdu. Pijani kierowcy staną przed sądem.

(gan)