Prawie 13 tysięcy złożonych wniosków. „Aktywni rodzice w pracy”

Fot. Anna Gniazdowska

Do połowy października rodzice w województwie zachodniopomorskim złożyli do ZUS 12,7 tys. wniosków z programu Aktywny Rodzic na ponad 12,9 tys. dzieci. Najwięcej rodziców i opiekunów wystąpiło o świadczenie „Aktywnie w żłobku” – 7,4 tys. wniosków, dla ponad 7,5 tys. pociech. „Aktywnie w domu” to przeszło 2,9 tys. wniosków, na blisko 3 tys. dzieci, a prawie 2,4 tys. dotyczy świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”.

Od 1 października trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który obejmuje te trzy świadczenia. W całym kraju od tego czasu rodzice złożyli blisko 317 tys. wniosków, które objęły ponad 322 tys. dzieci.

Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to przysługuje na nie świadczenie „aktywnie w żłobku”, które zastąpiło dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj pomocy to świadczenie „Aktywnie w domu”, które zastąpiło rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmuje także pierwsze dziecko. Prawo do świadczeń nie zależy od dochodów rodziny. Wnioski są tylko elektroniczne.

O świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” mogą wystąpić rodzice i opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo. Obejmuje dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, które nie chodzą do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Na dzieci, które chodzą do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, przysługuje „Aktywnie w żłobku”. Wsparcie to zastąpiło żłobkowe z ZUS. To korzystna zmiana, bo „żłobkowe” wynosiło do 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie pokrywa koszty do 1500 zł miesięczne. A w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności dofinansowanie wyniesie nawet 1900 zł. Świadczenie pokrywa czesne, bez wyżywienia.

Trzecie świadczenie to „Aktywnie w domu”. Przysługuje na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Zastąpiło rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od niego dotyczy także pierwszego dziecka. Pomoc wynosi po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko od 12. do 35. miesiąca życia dziecka to 12 tys. zł.

(K)