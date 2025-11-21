Pracownicy sfery społecznej nagrodzeni. Za pomoc i zaangażowanie

Jak co roku w listopadzie prezydent Szczecina podziękował pracownikom sfery społecznej.

Na co dzień towarzyszą osobom w kryzysie, oferując pomoc, profesjonalną opiekę i realne wsparcie. Jednocześnie aktywnie działają na rzecz poprawy jakości życia społecznego. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego po raz kolejny nagrodzono szczecińskich pracowników socjalnych, doceniając ich zawodowy wysiłek.

Święto osób zatrudnionych w instytucjach realizujących zadania polityki społecznej, obchodzone 21 listopada i znane jako Dzień Pracownika Socjalnego, zostało wpisane do ustawy o pomocy społecznej przyjętej w roku 1990. Ustanowione zostało na pamiątkę spotkania Joanny Staręgi-Piasek i Jacka Kuronia z pracownikami pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego w miejscowości Charzykowy w 1989 roku. Jak co roku, w jego okolicach prezydent Szczecina wręczył nagrody wyróżniającym się szczecińskim pracownikom socjalnym.

- Jesteśmy tu dziś by podziękować wam za waszą pracę i zaangażowanie w nią - mówił podczas uroczystości Piotr Krzystek, prezydent miasta. - To właśnie dzięki wam wielu szczecinianom żyje się lepiej, ponieważ podajecie im pomocną dłoń wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują. Ta praca wymaga ogromnej empatii oraz umiejętności panowania nad emocjami, które z całą pewnością towarzyszą wam każdego dnia. Dziękuję za wasze zaangażowanie i pomoc, którą niesiecie.

Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego wręczono łącznie 21 nagród osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Wszyscy wyróżnieni pracownicy posiadają minimum trzyletni staż pracy w swoich jednostkach oraz wyróżniają się zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością oraz wzorowo wypełniają swoje obowiązki. Dodatkowo, jak oceniono, ich działalność, postawa etyczna oraz osiągnięcia w pracy są godne naśladowania.

W tym roku nagrodzeni zostali: Artur Górny, Maciej Homis, Anna Malicka, Wanda Mościcka, Piotr Skawiński oraz Katarzyna Węgrzyn z Centrum Usług Społecznych, Artur Kaprus oraz Anna Napiecek z Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, Iwona Czerw oraz Elżbieta Grochola z Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, Alicja Jurzysta z Domu Pomocy Społecznej Broniewskiego, Dorota Gawrońska z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Andrzej Kędzierski ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Sławomir Kremer, Elwira Malarska oraz Anna Świstek-Dubanowska z Centrum Opieki nad Dzieckiem, Paulina Sochacka z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, Marzena Pająk ze Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wanda Maciejewska oraz Mariola Masztalerz z Zespołu Żłobków Miejskich, Izabella Janowicz-Mikulska ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Podczas uroczystości wyróżnione zostało również Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU, które udziela pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom i najbliższym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz przemocą, działa na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wykluczeniem społecznym, a także zajmuje się działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

