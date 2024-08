Pracownicy PKP CargoTabor: "Zarząd traktuje nas jak bydło" [GALERIA, FILM]

Fot: Piotr Sikora

"Jesteśmy traktowani jak bydło", mówili w środę (28.08) przedstawiciele załogi szczecińskiego oddziału PKP CargoTabor. Firma ma problemy finansowe. W planach są zwolnienia pracowników.

- Nasz dyrektor, jak się dowiedział o tej sytuacji, dostał wylewu - mówił związkowiec Władysław Szczygielski. - Proponowaliśmy, że lokomotywownię można przenieść do nas, Zaprosiłem członka zarządu z Warszawy. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Olał załogę i nas.

Jeden z pracowników ocenił, że zarząd PKP CargoTabor nie wywiązuje się z tego, na co umówił się z pracownikami.

- Panowie zrobili sobie losowanko: ci odpadają, ci nie, ci są dobrzy, ci nie - stwierdził mężczyzna. - Tu stoją wagony za dziesiątki milionów złotych. Ani zarząd Cargotabor się tym nie interesuje, ani tym bardziej PKP Cargo. Mówią: nie mamy pieniędzy. Jak to: nie macie pieniędzy? Zamówiliście u nas wagony, my zamówiliśmy do nich części, i co dalej? Na bruk, tak? Książęta siedzą w Warszawie. A my co, bydło? Traktują nas jak bydło. Czemu tak nienawidzą Szczecina?

Według zachodniopomorskiej "Solidarności" niedługo może stracić pracę 150 pracowników szczecińskiego oddziału PKP Cargo oraz 140 osób zatrudnionych w spółce Cargotabor.

PKP Cargo za problemy obwinia poprzednią władzę oraz "Solidarność". Z komunikatu PKP Cargo wynika, że do "tragicznej sytuacji" doprowadziły "karygodne decyzje Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pana Premiera Jacka Sasina z lata 2022 r.", a także działania ówczesnych członków zarządu firmy. Kierownictwo spółki wskazało, że "na szczególne potępienie zasługuje rola Związku Zawodowego NSZZ Solidarność oraz jego przedstawicieli w organach Spółki PKP Cargo, którzy dbali głównie o interesy własne i członków swoich rodzin, a nie pracowników PKP Cargo". Pada poważne oskarżenie: "Nepotyzm, kolesiostwo oraz brak troski o dobro wspólne, jakim jest spółka PKP Cargo, doprowadził do obecnej, niezwykle trudnej sytuacji Spółki, w tym okresowego braku środków na wpłatę wynagrodzeń w pełnej wysokości".

(as)

Film: Piotr Sikora