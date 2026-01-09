Pożegnaliśmy Elżbietę Kubowską [GALERIA, FILM]

W piątek pożegnaliśmy Elżbietę Kubowską, wieloletnią dziennikarkę "Kuriera Szczecińskiego".

Msza święta pogrzebowa odprawiona została przed południem w kościele pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Działa tu Duszpasterstwo Ludzi Morza Stella Maris, z którym Ela związana była nie tylko jako dziennikarka pisząca na tematy morskie.

- Śmierć jest wpisana w życie każdego człowieka, ale może dla niej to było wyzwolenie do przejścia na druga stronę, wyzwolenie od cierpienia, od choroby, którym nie poddawała się nigdy - podczas mszy mówił ks. Stanisław Flis, duszpasterz ludzi morza. - Jeszcze jak mieliśmy morską wigilię w klubie Stella Maris, to już będąc w szpitalu prosiła o modlitwę. Modliliśmy się o jej zdrowie, jednak w planach bożych było inaczej. Może tam potrzeba jakiegoś redaktora od spraw gospodarki morskiej, a może tam w niebie potrzeba jakiegoś dobrego człowieka, abyś my patrząc na życie śp. Elżbiety mogli zobaczyć co to znaczy żyć dla innych, być oddanym spawie, oddanym temu, w co się wierzy - mówił ksiądz.

Elżbietę Kubowską wspominał też dr. Zbigniew Zalewski, wieloletni prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. - Zakończyła to życie za wcześnie. Elu jesteś niezastąpiona, bardzo dużo zrobiłaś.

O zmarłej dziennikarce mówił także Roman Ciepliński, redaktor naczelny "Kuriera Szczecińskiego". - Elę Kubowską poznałem 30 lat temu w redakcji. Była pogodna, uśmiechnięta. Widać było, że lubi swoją pracę i dobrze się czuje w tym środowisku. Później znaliśmy się nie tylko jako dziennikarze, ale też udziałowcy naszej spółki wydawniczej - przez lata była członkiem jej rady nadzorczej. Ela była zawsze lojalna wobec swojej firmy, naszej gazety, ale przede wszystkim czytelników - rzetelna, uczciwa, profesjonalna w każdym calu. Zdobyła niezwykle rzadkie w naszym zawodzie uznanie, a nawet podziw środowiska dziennikarskiego, ale co ważniejsze środowiska profesjonalistów, ludzi morza, branży stoczniowej, portowej, logistycznej. Sam osobiście odbierałem podziękowania, słowa uznania za publikacje, których była autorką. Była patriotką i osobą głęboko wierzącą. Ludzie podziwiali ją, szanowali i lubili, bo była skromna, zawsze gotowa nieść pomoc i tak często się uśmiechała - podkreślał Roman Ciepliński.

Po zakończeniu mszy pogrzebowej odbyły się uroczystości pogrzebowe Elżbiety Kubowskiej. Dziennikarka została pochowana na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

