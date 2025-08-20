Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza

Kilkuset wiernych i kilkudziesięciu kapłanów pożegnało biskupa seniora śp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza, uczestnicząc w czuwaniu modlitewnym i mszy św. w szczecińskiej archikatedrze św. Jakuba. Pogrzeb odbędzie się w środę w Niepokalanowie.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego 13 sierpnia biskupa seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza rozpoczęły się we wtorek po południu w archikatedrze św. Jakuba w Szczecinie. Mszy św. przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel, kazanie wygłosił bisku pomocniczy Henryk Wejman.

- Chciejmy uwielbiać Boga, że posyła takich ludzi i zarazem starajmy się upraszać Jego miłosierdzie dla niego. Niech doznane od Boga przez posługę księdza biskupa Mariana Błażeja miłosierdzie skłania nas do niesienia miłosierdzia innym – powiedział bp Wejman, żegnając biskupa seniora.

W kazaniu przywołał słowa św. Augustyna: „Istniejemy, ponieważ Bóg jest dobry”.

- Dziś dziękujemy Bogu za życie i posługę księdza biskupa Mariana Błażeja i jego pełne mądrości spojrzenie na źródło i cel życia każdego człowieka – podkreślił bp Wejman.

Przypomniał, że śp. Marian Błażej Kruszyłowicz przyjął sakrę biskupią z rąk Jana Pawła II 6 stycznia 1990 r. i objął funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Bp Wejman zwrócił uwagę, że początek lat 90. XX w. to były „ważne czasy narodowych dziejów, okres budowania nowej tożsamości Kościoła i Polski”.

Wejman zaznaczył, że władze kościelne powierzyły wtedy bp. Kruszyłowiczowi przewodniczenie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Brał on też udział w Komisjach ds. Życia Konsekrowanego, Wydawnictw Katolickich i Środków Społecznego Przekazu.

- W płaszczyźnie zaś diecezjalnej posługa księdza biskupa wyrażała się trosce o rozwój kultu maryjnego, opiece pasterskiej w dziedzinie charytatywnej, misyjnej, medialnej i ekumenicznej – wymieniał bp Wejman.

Mszę św. w szczecińskiej katedrze poprzedziło modlitewne czuwanie przy trumnie zmarłego biskupa. W świątyni zgromadziło się kilkuset wiernych i kilkudziesięciu kapłanów, wśród nich m.in. były metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Na uroczystość w Szczecinie przybył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Pogrzeb śp. bp. Kruszyłowicza zaplanowany jest na środę w Niepokalanowie. Szczeciński biskup senior był związany z tamtejszym klasztorem i franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). I tam też spędził ostatni okres swojego życia. Zmarł w wieku 89 lat. W komunikacie KEP podkreślono, że miejsce pochówku jest „zgodne z wolą testamentową Zmarłego”.

Msza św. pogrzebowa, również pod przewodnictwem abp. Śmigla, odbędzie się w środę o godz. 12 w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie. Bp Kruszyłowicz spocznie na cmentarzu zakonnym oo. Franciszkanów Konwentualnych.

Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv w latach 1990-2013 był biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wcześniej piastował ważne funkcje w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie (wyjechał w 1978 r.). Był definitorem generalnym, wikariuszem generalnym, przez krótki czas pełnił funkcję generała Zakonu. Jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej po zlikwidowaniu struktur zakonnych.

Po powrocie do Polski został wybrany przełożonym Prowincji zakonnej w Warszawie. Pracował też jako wykładowca m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.

Marian Kruszyłowicz urodził się 6 maja 1936 r. w Gliniszczach w diecezji grodzieńskiej, na terenie dzisiejszej Białorusi. Po wojnie jego rodzina zamieszkała w okolicach Sejn (woj. podlaskie). W 1952 r. został przyjęty do Zakonu Franciszkanów w Łagiewnikach k. Łodzi, przywdział habit i otrzymał imię zakonne Błażej, biskupa i męczennika. W 1960 r. został wyświęcony na kapłana, w grudniu 1989 r. mianowany biskupem.

