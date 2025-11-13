Profesor Ryszard Wilk - ostatnie pożegnanie [GALERIA]

Rodzina, przyjaciele, społeczność akademicka, a także przedstawiciele związków i stowarzyszeń twórczych oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli w czwartek (13.11) w ostatniej drodze śp. prof. Ryszarda Wilka. W uroczystości wzięli również udział samorządowcy z miejscowości Gozdnica, gdzie prof. Ryszard Wilk został wyróżniony honorowym obywatelstwem.



To właśnie w Gozdnicy stoi najwyższy ceramiczny pomnik w Europie, którym jest Krzyż Milenijny 2000. Pomnik wybudowano w latach 1999-2000 według projektu prof. Ryszarda Wilka. Składa się z 806 klinkierowych bloczków. W Szczecinie jego najbardziej znanym dziełem jest „Labirynt” umiejscowiony przy placu Zwycięstwa.



Profesor Ryszard Wilk był pedagogiem i współtwórcą Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej. W szczecińskiej Akademii Sztuki uczył rzeźby. Jego wielką pasją była gra na perkusji. Szczególnie upodobał sobie free jazz. Dla wielu był jak brat-łata. Odszedł 4 listopada w wieku 87 lat. Będzie go brakowało. Żegnaj Rysiu…



Krzysztof ŻURAWSKI

REKLAMA

REKLAMA