Pożar turbiny na farmie wiatrowej pod Reskiem

Fot. Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim /Facebook

Płonie jedna z siedmiu turbin na farmie wiatrowej PGE Resko I. Teren zabezpiecza sześć zastępów straży pożarnej. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane.

Informacje o pożarze turbiny wiatrowej w miejscowości Ługowina na południe od Reska (woj. zachodniopomorskie) podała w środę po godz. 10 komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu jest sześć zastępów PSP i OSP.

"Działania strażaków ograniczają się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia" – przekazał oficer prasowy komendy wojewódzkiej PSP asp. Dariusz Schacht.

Gondola wiatraka znajduje się na wysokości ok. 100 m, co uniemożliwia skuteczną akcję gaśniczą.

Wiatraki w miejscowości Ługowina to Elektrownia Wiatrowa Resko I należąca do PGE Energia Odnawialna. Działa od 2013 r. Moc zainstalowana to ponad 14 MW. Jest tam siedem turbin o mocy 2 MW.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do zapalenia się turbiny. Na zdjęciach przesłanych przez komendę powiatową PSP w Łobzie widać, że ogień objął na razie tylko gondolę. Łopaty wiatraka nie są zniszczone.

"Nie znamy przyczyn (pożaru - PAP). Będziemy je wyjaśniać po zakończeniu akcji gaśniczej" – powiedział PAP Marcin Poznań z biura prasowego PGE.

To kolejny przypadek zapalenia się turbiny wiatrowej w ostatnich miesiącach. W listopadzie ubiegłego roku spłonął wiatrak w gm. Malechowo pod Koszalinem. W październiku pożar zniszczył turbinę w gm. Będzino między Koszalinem a Kołobrzegiem.(PAP)

