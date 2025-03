Odwołane loty z powodu strajku na niemieckich lotniskach

Fot. Anna Gniazdowska/archiwum

Związek zawodowy Verdi ogłosił, że w poniedziałek odbędą się strajki na wielu niemieckich lotniskach, m.in. we Frankfurcie nad Menem i Berlinie. Według zapowiedzi w Niemczech prawdopodobnie odwołanych zostanie ponad 3400 lotów, co dotknie ok. 510 tys. pasażerów.

Z powodu strajku ostrzegawczego już w niedzielę odwołano wszystkie loty na lotnisku w Hamburgu na północy Niemiec.

Poniedziałkowy strajk ostrzegawczy dotyczy lotnisk w: Monachium, Stuttgarcie, Frankfurcie, Kolonii/Bonn, Duesseldorfie, Dortmundzie, Hanowerze, Bremie, Hamburgu, Berlinie-Brandenburgii i Lipsku-Halle.(PAP)

