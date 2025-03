Poseł PiS Dariusz Matecki zatrzymany przez ABW. Jeszcze w piątek usłyszy zarzuty

To jak nazwać w takim razie akcje Ziobry i jego toldich gdzie wysyłali uzbrojonych ludzi na porodówki aby rodzące przesłuchiwać? Jak trolujesz to się nie kompromituj

Co za ludzie piszą. A za pisu tak cacy było? Wy o niczym nie wiedzieliście i byście do tej pory nic nie wiedzieli.

Kilku funkcjonariuszy ABW w kominiarkach i z bronią zatrzymali posła Mateckiego, który jechał do prokuratury. Pokazówka. To już nie są służby specjalne, tylko bojówki Tuska. W tym samym czasie w Warszawie gangi gruzińskie zastraszają mieszkańców, są strzelaniny. Priorytety Tuska są inne. Wykończyć prawicę i narodowców.

po co zatrzymanie

2025-03-07 12:14:17

jak sam zmierzał do prokuratury. Chyba że chodzi o szoł bodnara.. Zreszta pod adresem bodnara kierowane są grożby karalne przez premiera ze jak nie będzie skazania to zostanie odwołany , nie bedzie kierowany do pracy do UE a sam zostanie zastąpiony giertychem .