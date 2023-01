Pożar tramwaju na Pomorzanach

@Złom z Berlina

2023-01-05 11:45:57

Sam jesteś złomem. Tramwaj to nie samochód/ autobus, który po 20, a na pewno po 25 latach to w większości złom. Pojazdy szynowe powinny i spokojnie mogą jedzić 50 a nawet 60 lat. Tylko musi to być uczciwie serwisowane. A w ogóle czym więcej w tym elektroniki to tym bardziej to narażone na usterki / pożary. To nie siedzi w ciepełku, w pokoju tylko jedzi w bardzo różnych warunkach atmosferycznych.