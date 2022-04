We wtorek 19 kwietnia ok. godz. 19.30 doszło do pożaru w kamienicy przy al. Piastów 52 w Szczecinie. Nie ma ofiar. Na miejscu pracują służby.

Jak informuje dyżurny Komendy Miejskiej PSP do pożaru doszło w mieszkaniu na trzecim piętrze kamienicy, ogień pojawił się w kuchni. Wszyscy opuścili lokal przed przybyciem straży. Na miejsce dotarły dwie karetki, trzy wozy strażackie, policja i pogotowie gazowe. Sytuacja jest opanowana.

(gan)