Powstaje ekomural

Ekomural ozdobi dom stojący przy jednym z głównych kołobrzeskich skrzyżowań. Fot. Artur BAKAJ

Na kamienicy mieszczącej się przy ul. Słowińców w Kołobrzegu powstaje ekomural. To jedno z jedenastu tego typu dzieł, które ozdobią miasta województwa zachodniopomorskiego.

O wyborze wzorów decydowali między innymi internauci, a było to możliwe dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski. Wpłynęło na niego 87 projektów. Po wskazaniu najlepszych zdaniem mieszkańców pomysłów ostateczną decyzję podjęła specjalnie powołana komisja konkursowa. Ekomurale malowane są fotokatalitycznymi farbami, które mają oczyszczać powietrze. Dotychczas pojawiły się podobne w Wałczu, Policach, Połczynie-Zdroju oraz w Goleniowie. Kołobrzeski będzie przedstawiał łąkę pełną kwiatów. Wykonawcą dzieła jest Bartosz Podlewski z Warszawy. ©℗

