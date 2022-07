Apokalipsa miasta bez zieleni

Zielony Szczecin, a czy widziałeś na Wojska Polskiego te pousychane drzewa. Tak, dopiero co je zasadzili, nie podlewali i...już uschły. Czy tak ma wyglądać Szczecin? W Szczecinie za Krzystka wszystko na odwal robią. Brak jakiegokolwiek nadzoru niestety...

Klimat w Strajku

2022-07-20 11:16:10

Teraz wiadomo na co przepalamy środki unijne na murale zamiast sadzić drzewa i krzewy. Jak ta nasza administracja jest oderwana od życia typowa zaraza brukselska. Farby to chemia i dodatkowy ślad węglowy a tu gadają że to ekologiczne ;))))