Poważne przestępstwo narkotykowe. Prawie 10 kg mefedronu w obrocie

Działania funkcjonariuszy Wydziału Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie doprowadziły do zatrzymania 37-letniego mężczyzny podejrzanego o poważne przestępstwa narkotykowe.

Z ustaleń policji wynika, że podejrzany brał udział w obrocie znaczną ilością narkotyków - blisko 10 kilogramów mefedronu - działając na terenie różnych miejscowości w Polsce.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. W postępowaniu śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania znacznej ilości takich substancji.

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przygotowanym przez śledczych, przychylił się do ich wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Po zakończeniu czynności mężczyzna został osadzony w zakładzie karnym.

